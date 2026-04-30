SPÖ-Termine von 4. Mai bis 10. Mai 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 4. Mai 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Ecofin teil (Brüssel, bis 5. Mai).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch von Gudrun Harrer mit Dlawer Ala’Aldeen, Munqith Dagher und Myriam Benraad zum Thema „Iraq and the Iran war: Between a rock and a hard place“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/iraq-and-the-iran-war-between-a-rock-and-a-hard-place (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 5. Mai 2026

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr spricht im Rahmen des Joint Meetings mit dem Nordic Council bei einer Podiumsdiskussion zu einem künftigen möglichen Verhältnis zwischen Europa und Russland (Kristiansand, Norwegen).

9.30 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt am „Aktionstag Gesundheit“ der Ärztekammer Wien teil. (Am Hof, 1010 Wien).

11.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher und die stv. SPÖ-Klubvorsitzende Julia Herr und weitere SPÖ-Abgeordnete nehmen an der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus teil (Parlament, Bundesversammlungssaal).

16.30 Uhr Das Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem IDM zum Expert*innengespräch zu „Ende des Orbán-Systems: Was ist passiert, und was kann jetzt folgen?“ (mit Live-Übertragung). Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/ende-des-orban-systems-was-ist-passiert-und-was-kann-jetzt-folgen (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), Hahngasse 6/1/24, 1091 Wien).

18.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zur Veranstaltung „Die sechsjährige Volksschule – Vision und Wirklichkeit“ mit Horst Biedermann, Elisabeth Fuchs und Ulrike Greiner. Die Veranstaltung ist ausgebucht. Infos unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/die-sechsjaehrige-volksschule-vision-und-wirklichkeit (Stephaniesaal, Stephansplatz 3, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zur Podiumsdiskussion über Hellmut Butterwecks „Möglichkeiten“ mit Rudolf Scholten, Richard Pils und Cornelius Obonya. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/hellmut-butterwecks-moeglichkeiten (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 6. Mai 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

11.30 Uhr Bilanz-Pressekonferenz mit Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und FWF-Präsident Christof Gattringer (Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF, Georg-Coch-Platz 2, Lise-Meitner-Saal (2. Stock), 1010 Wien); Akkreditierung unter [email protected]

12.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler eröffnet den Österreich-Pavillon bei der Biennale (Venedig).

18.00 Uhr Das Renner-Institut lädt zu Vortrag und Diskussion mit u.a. Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa über „Putins Russland: Menschenrechte und Opposition unter Druck“. Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/putins-russland-menschenrechte-und-opposition-unter-druck (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zur Podiumsdiskussion über „Ökonomie der Angst. Die Rückkehr des nervösen Zeitalters“ mit Oliver Rathkolb und Barbara Toth. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/oekonomie-der-angst-die-rueckkehr-des-nervoesen-zeitalters (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 7. Mai 2026

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundesratssitzungssaal).

FREITAG, 8. Mai 2026

10.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr spricht bei einer Veranstaltung anlässlich „70 Jahre Österreich im Europarat“ die Schlussworte (Parlament).

10.50 Uhr Vizekanzler Andreas Babler und Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen an einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Nationalsozialismus teil (Bundeskanzleramt).

16.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Veranstaltung „United Voices for Europe“ teil (Wien Museum, Großer Saal).

19.30 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt am Fest der Freude teil (Heldenplatz).

18.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Filmscreening „All my sisters“ und anschließender Podiumsdiskussion (Solmaz Khorsand im Gespräch mit Negin Rezaie, Alexandra Skorykh, Ruth Katz). Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/all-my-sisters-screening-and-panel-discussion (Stadtkino, Akademiestraße 13, 1010 Wien).

SAMSTAG, 9. Mai 2026

10.45 Uhr Vizekanzler, SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler nimmt an der Befreiungsfeier am Ort des ehemaligen KZ-Außenlagers Gunskirchen teil.

17.00 Uhr Vizekanzler, SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler nimmt an der Befreiungsfeier an der KZ-Gedenkstätte Gusen teil.

17.00 bis 21.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr moderiert das Filmscreening „The Last Ambassador“ mit anschließender Podiumsdiskussion der Mutternacht-Initiative. Es diskutieren die afghanische Botschafterin Manizha Bakhtari, die Regisseurin Natalie Halla sowie die Gynäkologin Valerie vom Hofe (Ärzte ohne Grenzen) über die humanitären und strukturellen Herausforderungen vor Ort. Infos und Gratis-Tickets unter https://www.eventbrite.at/e/the-last-ambassador-die-letzte-botschafterin-im-rahmen-von-mutternacht-tickets-1986894082687 (Cine Center, Fleischmarkt 6, 1010 Wien).

SONNTAG, 10. Mai 2026

11.00 Uhr Vizekanzler, SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler, Bundesministerin Korinna Schumann und die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nehmen an der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier 2026 in Mauthausen teil (KZ-Gedenkstätte Mauthausen).

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger nehmen mit einer Delegation der SPÖ-Frauen an der Internationalen Befreiungsfeier 2026 in Mauthausen teil. Die Delegation der SPÖ-Frauen wird am Gedenkzug teilnehmen. Die oberösterreichische Landesfrauenvorsitzende Renate Heitz wird um 10.30 Uhr beim Frauen-Denkmal eine Gedenkrede halten (Mauthausen).

10.00 Uhr Feier der Sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen bei der Tafel für Richard Bernaschek in der Gedenkstätte Mauthausen.

(Schluss) bj/ls