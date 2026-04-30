Job mit Klasse: Jetzt als Pädagog/in in Wien bewerben

Wien (OTS) -

Wien wächst und damit auch der Bedarf an engagierten Pädagoginnen und Pädagogen. In der Hauptbewerbungsphase von 27. April bis 8. Mai 2026 haben Interessierte die Möglichkeit, sich für eine Lehrtätigkeit an Wiener Schulen aller Schultypen zu bewerben. Von 7. bis 10. April 2026 fand bereits ein Bewerbungsfenster gesondert für klassenführende Volksschullehrpersonen statt.

„Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg zu begleiten bedeutet, sie nachhaltig in ihrer Entwicklung zu fördern. Dafür brauchen wir engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die junge Menschen stärken und fürs Lernen begeistern. Wiener Schulen stehen für Vielfalt, Chancengleichheit und ein respektvolles Miteinander. Wir freuen uns auf motivierte Bewerberinnen und Bewerber für alle Schularten und Schulstufen“, betont Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs.

Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte Bettina Emmerling ergänzt: „Lehrerinnen und Lehrer begleiten Kinder und Jugendliche auf einem der wichtigsten Wege ihres Lebens. Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern geben Orientierung, stärken Selbstvertrauen und eröffnen echte Zukunftschancen. Gerade in einer wachsenden Stadt wie Wien ist ihre Arbeit von zentraler Bedeutung für Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit. Deshalb setzen wir alles daran, sie im Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen und die Rahmenbedingungen laufend zu verbessern. Gleichzeitig suchen wir Menschen, die mit Engagement, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein junge Wienerinnen und Wiener auf ihrem Weg begleiten und für Bildung begeistern.“



Als Lehrkraft begleitet man Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in ein selbstständiges Leben. Neben der Wissensvermittlung ist eine gute Kommunikationskultur in der Klasse und mit den Erziehungsberechtigten eine wichtige Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen. Wiener Schulen sind sichere Orte für Kinder und Jugendliche und bieten den Raum für ihre individuelle Entwicklung. Durch gemeinschaftliches Lernen, Spielen und Austauschen wird ein respektvolles Miteinander nachhaltig gefördert.

Neben der fachlichen Ausbildung sind Organisationstalent, Freude an der Arbeit mit jungen Menschen, Geduld und Einfühlungsvermögen wichtig. Ebenso sind Interesse an den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen sowie Verständnis für ihre Sorgen und Herausforderungen essenziell, um sie ganzheitlich zu fördern. Wer junge Menschen in der Schule begeistern und motivieren kann, prägt dadurch nachhaltig ihre Entwicklung und persönliche Entfaltung.

Um angehende Lehrpersonen bestmöglich zu unterstützen, lud die Bildungsdirektion für Wien am 09. und am 10. April jeweils zu einer Informationsveranstaltung rund um den Bewerbungsprozess sowie den Einstieg in den Lehrberuf.

Das erwartet Lehrpersonen in Wien

Der Unterricht findet eigenständig oder im Team statt und umfasst neben der Vorbereitung und Durchführung auch die Mitgestaltung des Schullebens. Dazu zählen etwa Schulveranstaltungen, Exkursionen sowie laufende Fort- und Weiterbildungen.

Neue Lehrkräfte werden beim Einstieg durch die Schulleitung sowie Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Ergänzend steht derzeit die Informationsbroschüre aus dem vergangenen Schuljahr zur Orientierung zu den wichtigsten Themen rund um den Berufseinstieg zur Verfügung. Für den Schulstart 2026/27 ist eine aktualisierte Neuauflage geplant. Die Broschüre ist online abrufbar unter https://www.bildung-wien.gv.at/service/Aktuells-Infomailing/News/Informationsbrosch-re-f-r-Neulehrerinnen-und-Neulehrer-Schuljahr-2025-26.html.

Einen kompakten Überblick über den Ablauf des Bewerbungsprozesses sowie die wichtigsten Voraussetzungen bietet zudem ein Informationsvideo der Bildungsdirektion unter https://www.youtube.com/watch?v=SzO9pfZrqIo.

Alle Informationen zum Bewerbungsprozess finden Sie unter www.bildung-wien.gv.at.

Ein begleitendes Video gibt Einblicke in den Lehrberuf. Pädagogin Natalie zeigt, was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders macht: https://bd-wien.at/video.html.