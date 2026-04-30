  • 30.04.2026, 14:43:32
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Ein Jahr Engagement für das Stift Lilienfeld – erfolgreiche Aufbauphase und Blick nach vorne

Förderverein „Freunde des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“

Bürgermeister Aichberger, Wirtschaftsdirektor Renz und Präsident Hauer gratulieren Abt Pius Maurer zum Geburtstag.
Lilienfeld (OTS) - 

Anlässlich der Mitgliederversammlung und des einjährigen Bestehens zieht der Förderverein „Freunde des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“ eine positive Bilanz seines ersten Vereinsjahres. In einer intensiven Aufbauphase wurden die organisatorischen Grundlagen geschaffen, mehrere Sitzungen und Treffen abgehalten sowie erste konkrete Initiativen erfolgreich gestartet.

Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht das Projekt „Restaurierung des Prälaten- und Kirchenhofs“, für das insgesamt rund TEUR 280 aufgebracht werden sollen. Ziel ist es, die historischen Innenhöfe des Stiftes nachhaltig zu sichern und für Besucher wie auch für die klösterliche Nutzung aufzuwerten. Bisher konnte der Verein für dieses Projekt bereits über TEUR 100 an Spenden sammeln.

Spendenkonto: Förderverein „Freunde des Zisterzienserstiftes Lilienfeld“
Spendenkontonummer: AT61 3200 0000 1480 0312
BIC: RLNWATWW

Präsident Dr. Martin Hauer: „Der Förderverein ist zu einer wichtigen Plattform geworden, die Menschen aus der Region und darüber hinaus verbindet. Dieses gemeinsame Engagement für das Stift Lilienfeld zeigt, wie stark das Bewusstsein für unser kulturelles Erbe verankert ist.“

Auch im Veranstaltungsbereich wurden wichtige Impulse gesetzt. Für das Jahr 2026 sind mit dem Lilienfest am 25. und 26. Juli sowie einem hochkarätigen Benefizkonzert am 3. Oktober im Dormitorium des Stiftes zwei zentrale Höhepunkte geplant. Das Konzert soll nicht nur ein kulturelles Ereignis auf höchstem Niveau darstellen, sondern auch die emotionale Verbindung zum Stift stärken und zusätzliche Mittel für die Restaurierungsprojekte generieren.

Der Förderverein sowie der Bürgermeister Mag. Manuel Aichberger nutzten die Gelegenheit um Abt Pius Maurer zu seinem Geburtstag zu gratulieren.

Rückfragen & Kontakt

Zisterzienserstift Lilienfeld
Michael Renz
Telefon: 06643908437
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.stift-lilienfeld.at

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