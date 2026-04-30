Militärmusikfestival 2026: Bundesheer bringt am 22. Mai Klangvielfalt nach Graz

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Pressekonferenz am 30. April in Graz vor dem Schloss Eggenberg hat das Österreichische Bundesheer gemeinsam mit seinen Partnern das Militärmusikfestival 2026 offiziell präsentiert und erste Programmdetails bekanntgegeben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stellte das Festival gemeinsam mit Landeshauptmann Mario Kunasek, Lisa Zuckerstätter (ORF Leiterin Humanitarian Broadcasting), Mario Thaler (Geschäftsführer Licht ins Dunkel) sowie den Künstlern Ewald Pfleger (Band „Opus“) und Christian Stani (Band „Alle Achtung“) vor.

Das Militärmusikfestival findet am 22. Mai 2026 in der Stadthalle Graz statt. Militärmusiken des Bundesheeres sowie nationale und internationale Gäste gestalten ein abwechslungsreiches Programm, das traditionelle Blasmusik mit modernen Showelementen und choreografischen Darbietungen verbindet.

Der Eintritt ist frei. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, freiwillig für die Hilfsaktion Licht ins Dunkel zu spenden.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont:

„Das Militärmusikfestival ist ein sichtbares Zeichen für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit unseres Bundesheeres. Unsere Soldaten sorgen nicht nur für die Sicherheit unseres Landes, sondern leisten auch als Musikerinnen und Musiker einen wertvollen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag.“

„Das Bundesheer ist ein wichtiger Partner für das Land Steiermark. Es freut mich daher besonders, dass das Militärmusikfestival nach 18 Jahren wieder in der Steiermark stattfindet!“, so Landeshauptmann Mario Kunasek.

Auch die Partnerorganisationen unterstreichen die Bedeutung des Festivals als Plattform für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Militärmusik ist ein wesentlicher und traditionsreicher Bestandteil des Bundesheeres und verbindet musikalische Exzellenz mit einem klaren Bekenntnis zur Gesellschaft.