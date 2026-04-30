„Thema“: Trockenheit in Österreich – Wenn das Wasser knapp wird

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 4. Mai 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Trockenheit in Österreich – Wenn das Wasser knapp wird

„Ohne Maßnahmen wäre uns am Wochenende das Wasser ausgegangen“, sagt Josef Müller, Bürgermeister von Griffen in Kärnten. In der Marktgemeinde ist derzeit weder Autowaschen noch das Gießen des Gartens erlaubt, Swimmingpools dürfen nicht befüllt werden, Trinkwasser wird aus einer Nachbargemeinde zugeliefert. Kärnten erlebt in manchen Regionen den trockensten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Mühlviertel in Oberösterreich müssen Gemüsebauern bereits intensiv bewässern, Grünlandbauern bangen um den ersten Schnitt. Und aktuell ist keine Entspannung der Situation in Sicht, berichten Oliver Rubenthaler und Markus Waibel.

Asbest im Burgenland – Wie groß ist das Risiko?

„Unsere Angst ist so groß, dass wir uns nicht trauen einzuziehen.“ Deborah und David Bunas aus Heiligenbrunn im Südburgenland haben sich den Traum vom eigenen Haus erfüllt und aus ökologischen Gründen die Zufahrt geschottert. Doch im Schotter ist Asbest. In Ollersbach im Bezirk Güssing ließ der Bürgermeister nach einem Asbestfund im Gestein einen Kinderspielplatz sperren und will ihn jetzt mitsamt der Zufahrtsstraße sanieren lassen. „Nicht nötig“, sagen die Steinbruchbetreiber und kritisieren die Messmethoden. Wie gefährlich ist die Asbestbelastung im Burgendland tatsächlich? Anne-Maria Neubauer hat recherchiert.

Obdachlosigkeit – Wenn Jugendliche kein Zuhause haben

„Es ist ein Leben wie in einem Film, man kann sich das nicht vorstellen“, sagt Naomi Wiener aus Vöcklabruck. Als ihre Mutter sie aus der Wohnung wirft, hat die heute 21-Jährige drei Jahre kein eigenes Zuhause. Ein Drittel der wohnungslosen Menschen in Österreich ist unter 30. Sie schlafen oft nicht auf der Straße, sondern wechseln zwischen den Sofas von Bekannten und Notquartieren. Der 21-jährige Sebastian aus Tirol hofft in Wien auf bessere Chancen. Im JUCA-Haus der Caritas findet er vorübergehend Unterkunft. Die Wartelisten dort sind lang. Ein Bericht von Leon Hoffmann-Ostenhof.

Die Nonnen von Goldenstein – Aufregung um Besuch im Vatikan

Sie fahren, sie fahren nicht – groß war die Verwirrung um die geplante Reise der über die Landesgrenzen hinaus bekannten Nonnen von Goldenstein. Am vergangenen Dienstag sind die betagten Frauen schließlich doch in Rom angekommen, haben an der Generalaudienz beim Papst teilgenommen und sich damit, wie sie selbst sagen, einen langgehegten Traum erfüllt. Unklar ist jetzt, welche Konsequenzen diese Reise hat, denn erlaubt war diese angeblich laut Erzdiözese nicht. Es ist ein weiteres Kapitel rund um die Nonnen, die seit vergangenem Jahr um ihren Verbleib im Kloster kämpfen und offenbar immer mehr zum Spielball ihres Umfelds werden, berichten Cornelia Vospernik und Eva Kordesch.