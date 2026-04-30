  • 30.04.2026, 13:22:32
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FPÖ-Rosenkranz: „Runtermachen von Hausfrauen zeugt von roter Arroganz“

SPÖ Krems Stadtchef putzt im Gemeinderat pauschal Hausfrauen runter

Krems (OTS) - 

„Da sieht man ganz deutlich, was der Kremser Bürgermeister Molnar von Hausfrauen denkt und hält“, schüttelt FPÖ Krems Gemeinderat Landesrat Susanne Rosenkranz den Kopf.

Was ist passiert? In der Kremser Gemeinderatssitzung am Mittwochabend war ausführlich über die Maßnahmen nach der Sperre der Mauterner Brücke debattiert worden. SPÖ Krems Stadtchef Molnar stempelte die Ausführungen von Susanne Rosenkranz wörtlich als Lamentieren einer Hausfrau ab.

„Hausfrau ist ein irrsinnig herausfordernder und sehr ehrbarer Beruf, der hohen Einsatz, viel soziales Gespür und Engagement fordert. Genau jenes soziale Gespür ist offenbar bei den Genossen verloren gegangen“, so Rosenkranz weiter und stellt abschließend klar: „Fleißige Hausfrauen mit Hausverstand sind unseren Landsleuten sicherlich zigmal lieber als Arroganz und Überheblichkeit.“

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