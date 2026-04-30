Führungswechsel bei Urlaub am Bauernhof

Salzburg (OTS) -

Nach 35 Jahren an der Spitze des Bundesverbands Urlaub am Bauernhof in Österreich übergibt Geschäftsführer Hans Embacher mit 1. Mai 2026 die Leitung an Gernot Reitmaier. Mit dem Führungswechsel endet eine prägende Ära – und gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel für eine der erfolgreichsten touristischen Initiativen im ländlichen Raum.

Von der One Man Show zur starken Marke

Was 1991 in einem kleinen Büro in Wien mit einer klaren Vision begann, entwickelte sich zu einer starken Marke mit über 2.300 qualitätsgeprüften landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Österreich. Mit strategischem Weitblick, Innovationskraft und einem tiefen Verständnis für die bäuerliche Lebenswelt gelang es Hans Embacher, Urlaub am Bauernhof als eigenständiges, sinnstiftendes Urlaubssegment zu etablieren.

„Über all die Jahre ist mit den Mitgliedsbetrieben eine sehr schöne Entwicklung im ländlichen Raum gelungen! Die Vermieter:innen erzielen mit attraktiven Angeboten eine gute Auslastung bei einem guten Preis. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, Unterstützer und Partner für die professionelle und oft freundschaftliche Zusammenarbeit! Wir sind gut aufgestellt und entsprechen vielen gesellschaftlichen Trends. Die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des erfolgreichen Weges sind gut, aber es gibt kein Stehenbleiben.“ – Mag. Hans Embacher, ehemaliger Geschäftsführer von Urlaub am Bauernhof in Österreich

Der Verband steht heute für echte, authentische Urlaubserlebnisse und eine klare Qualitätsstrategie. Embachers Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Mitgliedsbetriebe sowohl in ihrer Auslastung als auch in ihrer Preisentwicklung positiv entwickelt haben.

Mit neuen Impulsen in die Zukunft

Mit Gernot Reitmaier übernimmt nun ein erfahrener Tourismusexperte die Geschäftsführung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen touristischen Entwicklung, Marketing und bringt umfassende Kenntnisse auch in der Betriebsführung von touristischen Betrieben mit.

„Die Zukunft des Tourismus ist auch vom Anspruch nach Nachhaltigkeit, Regionalität und einem sinnstiftenden Urlaubsangebot geprägt. Genau mit diesen Wünschen der Gäste bietet Urlaub am Bauernhof ein „echtes und ehrliches“ Urlaubserlebnis und ist somit eine wesentliche Säule auch für die Zukunft des österreichischen Tourismus.“ – Gernot Reitmaier, neuer Geschäftsführer von Urlaub am Bauernhof in Österreich

Kontinuität und Weiterentwicklung stehen beim Führungswechsel gleichermaßen im Fokus. Die Herausforderungen und Chancen im Tourismus – von nachhaltigen Reisen bis hin zu veränderten Gästebedürfnissen – eröffnen neue Perspektiven für das Angebot auf den Bauernhöfen.

„Hans Embacher hat den Verband über Jahrzehnte geprägt und maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Mit Gernot Reitmaier gewinnen wir eine Persönlichkeit, die langjährige Erfahrung und neue Perspektiven ideal verbindet.“ – Johann Hörtnagl, Obmann Urlaub am Bauernhof in Österreich

Stimmen von Wegbegleitern

Bei der vergangenen Jahreshauptversammlung und dem Festakt zu 35 Jahre Urlaub am Bauernhof in Österreich Ende April würdigten langjährige Wegbegleiter die Verdienste von Hans Embacher:

„Hans Embacher hat mit großem Engagement, Leidenschaft und Weitblick eine echte Erfolgsgeschichte aufgebaut.“ - Karl Dietachmair, Direktor der Landwirtschaftskammer Oberösterreich

„Er gilt als Architekt einer Plattform, die seinen Mitgliedern eine Bühne gibt. Urlaub am Bauernhof gibt Gastgebern das Selbstvertrauen, die Landwirtschaft mit Stolz so zu zeigen, wie sie ist“, Corinna Weisl, Bauernbunddirektorin.

Mit dem Generationenwechsel richtet sich der Blick bewusst nach vorne: Urlaub am Bauernhof will seine Position als führender Anbieter für authentische Urlaubserlebnisse im ländlichen Raum weiter ausbauen und neue Antworten auf die Anforderungen eines sich wandelnden Tourismus entwickeln.

Zu Urlaub am Bauernhof in Österreich

Mit rund 27.200 Gästebetten und 2300 Mitgliedsbetrieben ist der Verein Urlaub am Bauernhof die größte touristische Vereinigung für ländlichen Tourismus in Österreich. Gegründet wurde der Bundesverband 1991 durch die Landesorganisationen, seine Wurzeln reichen jedoch bis ins Jahr 1972 zurück (Gästering Salzkammergut). Die Urlaub am Bauernhof-Betriebe sind durch ein eigenes Zertifizierungssystem (2 bis 5 Blumen) ausgezeichnet und zählen damit zu den qualitätsgeprüften Anbietern unter rund 7.000 landwirtschaftlichen Betrieben mit Übernachtungsmöglichkeit in Österreich.

Steckbrief Gernot Reitmaier

Person: Gernot Reitmaier, Jahrgang 1970, gebürtiger Steirer, nun Wahlsalzburger

Funktion neu: Geschäftsführer Bundesverband Urlaub am Bauernhof in Österreich

Start: 1. Mai 2026

Beruflicher Hintergrund: 28 Jahre Erfahrung Tätigkeit bei den JUFA Hotels in Österreich, Ungarn und Deutschland. Davon mehr als 26 Jahre in der Geschäftsführung mit Verantwortungen in operativer Führung, Marketing & Sales. In Deutschland auch in der Projektentwicklung tätig.

Touristische Expertise: Erfahrung im Bereich Marketing, operativer Betriebsführung von Einzelhotels sowie Gruppen und auch Touristische Entwicklung auch im ländlichen Raum.

Schwerpunkte in der neuen Funktion: Die Vorreiterrolle von Urlaub am Bauernhof weiter ausbauen und auch die digitale Plattform für die landwirtschaftliche Vermietung KI Fit aufzustellen und weiterzuentwickeln. Vor allem aber auch den ländlichen Raum mit dem Angebot von Urlaub am Bauernhof und der Vermarktung zu stärken und abzusichern.

Persönlicher Bezug zu Landwirtschaft und ländlichen Regionen: Der Heimatort „Hohentauern“ auf 1.274m Seehöhe und kleinste Gemeinde der Steiermark sowie die regionale Tourismusentwicklungserfahrung sind hier ein wesentliches Fundament.

Ziele und persönlicher Satz zur neuen Aufgabe: Keine andere touristische Institution steht für mehr Regionalität und echte Nachhaltigkeit als Urlaub am Bauernhof. Diese Idee weiter auszubauen und vor allem auch wirtschaftlich und sowie in Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen abzusichern, ist das oberste Ziel.