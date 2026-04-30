  • 30.04.2026, 13:05:32
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FPÖ-Murlasits: „ÖVP-Schnappatmung zeigt – ihr Wahlkampf ist ein einziger Rohrkrepierer“

Nur Systemwechsel bringt gute Jahre für die Bevölkerung

Sankt Pölten (OTS) - 

Mit sichtbarer Schnappatmung reagiert die ÖVP Niederösterreich auf die erfolgreiche Arbeit der FPÖ in Neunkirchen. Anders ist das jüngste Rundumschlagen von VPNÖ-Landesgeschäftsführer Zauner wohl nicht zu erklären. Fakt ist: Der schwarze Wahlkampf vor Ort entwickelt sich zunehmend zu einem peinlichen Rohrkrepierer.

„Wenn der ÖVP nichts mehr einfällt, greift sie – wie gewohnt – zu persönlichen Angriffen und billigen Untergriffen. Inhaltlich hat man offenbar längst kapituliert“, so FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits. Besonders bemerkenswert: Ausgerechnet die ÖVP versucht sich als Moralinstanz aufzuspielen. Dabei würde allein die Aufzählung der ÖVP-Skandale in Neunkirchen den Rahmen des OTS-Systems sprengen.

„Wenn sich Teix-Figuren in der ÖVP darüber echauffieren, dass die FPÖ in Neunkirchen gute Arbeit leistet, dann bestätigt er nur, dass wir richtig liegen. Die Nervosität der ÖVP ist der beste Beweis dafür, dass unsere konsequente Politik bei den Bürgern ankommt“, hält Murlasits fest.

Abschließend stellt der Landesparteisekretär klar: „Während die ÖVP mit durchschaubaren Angriffen beschäftigt ist, arbeitet die FPÖ weiter konsequent für die Menschen in Neunkirchen.“

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