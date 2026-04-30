  • 30.04.2026, 13:01:03
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  • OTS0148

ÖAMTC: Frühe Öffnung der Passstraßen

Sölkpass und Großglockner Hochalpenstraße bereits freigegeben, am 1. Mai folgen weitere

Wien (OTS) - 

Heuer können die Passstraßen besonders früh befahren werden: Bereits zwei der insgesamt neun Alpenpässe, über die ab Herbst die Wintersperre verhängt wird, sind bereits für den Verkehr freigegeben. Am 1. Mai folgen zwei weitere, informiert der ÖAMTC.


Bereits seit 25. April sind Ausflüge auf den Großglockner möglich, heute, am 30. April wurde der Sölkpass in der Steiermark frei gegeben.

Ab 1. Mai können auch die beiden Kärntner Pässe, die Malta Hochalmstraße und die Nockalmstraße wieder befahren werden.


Auch für das Timmelsjoch, der Verbindung zwischen dem Tiroler Ötztal und dem Südtiroler Passeiertal, wird einer der frühesten Öffnungstermine in der Geschichte angestrebt: Wenn das Wetter hält und die Lawinengefahr gering ist, könnte die Straße bereits Mitte Mai freigegeben werden – üblicherweise erfolgt die Öffnung erst Ende Mai/Anfang Juni.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps.

(Schluss)
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