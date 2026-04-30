  • 30.04.2026, 12:56:32
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  • OTS0146

AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 8. Mai 2026

Entlastung des Faktors Arbeit und Rechnungsabschluss der AK Niederösterreich auf der Tagesordnung

St. Pölten (OTS) - 

Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 8. Mai zu seiner Frühjahrssitzung zusammen. Einer der Schwerpunkte wird die Forderung nach einer Entlastung des Faktors Arbeit sein. Auf der Tagesordnung steht außerdem der Rechnungsabschluss der AK Niederösterreich für 2025.

Programm:

  • Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser

  • Bericht von AK Niederösterreich-Direktorin Bettina Heise

  • Anträge und Resolutionen

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Wir ersuchen um Anmeldung bei: [email protected]

Sitzung des Arbeitnehmer:innenparlaments der AK Niederösterreich

Datum: 08.05.2026, 09:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Matthias Appinger
Telefon: 05-7171-21929
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 08.05.2026, 09:00]

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