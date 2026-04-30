- 30.04.2026, 12:56:32
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AVISO: Sitzung des niederösterreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments am 8. Mai 2026
Entlastung des Faktors Arbeit und Rechnungsabschluss der AK Niederösterreich auf der Tagesordnung
Das niederösterreichische Arbeitnehmer:innenparlament, die Vollversammlung der AK Niederösterreich, tritt am 8. Mai zu seiner Frühjahrssitzung zusammen. Einer der Schwerpunkte wird die Forderung nach einer Entlastung des Faktors Arbeit sein. Auf der Tagesordnung steht außerdem der Rechnungsabschluss der AK Niederösterreich für 2025.
Programm:
Bericht von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser
Bericht von AK Niederösterreich-Direktorin Bettina Heise
Anträge und Resolutionen
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.
Wir ersuchen um Anmeldung bei: [email protected]
Sitzung des Arbeitnehmer:innenparlaments der AK Niederösterreich
Datum: 08.05.2026, 09:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich
Rückfragen & Kontakt
AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Matthias Appinger
Telefon: 05-7171-21929
E-Mail: [email protected]
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