Erstmals in Österreich: große Retrospektive zu Charlotte Perriand im Museum der Moderne Salzburg

Salzburg (OTS) -

Erstmals in Österreich widmet das Museum der Moderne Salzburg der französischen Architektin und Designerin Charlotte Perriand am Mönchsberg eine umfassende Retrospektive. Charlotte Perriand. Moderne leben: Design, Fotografie, Architektur zeigt über die Sommerfestspielzeit hinweg das visionäre Werk einer der prägendsten Gestalterinnen des 20. Jahrhunderts.

Die Schau schlägt auf rund 990 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen Bogen über Perriands gesamtes Schaffen. Besucher:innen können sich auf seltene Originalmöbel, erstmals ausgestellte Fotografien und Archivdokumente sowie originalgetreue Rekonstruktionen freuen.

Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten aus dem Umfeld Le Corbusiers

Schon früh entwickelte Charlotte Perriand eine eigenständige, minimalistische Formensprache. Sie verwendete neue, unübliche Materialien und kam dank Erfindungsreichtum und Esprit zu Lösungen, die ästhetisch, praktisch, funktional und darüber hinaus auch noch bequem waren. Mit nur 24 Jahren begann sie im Studio von Le Corbusier und Pierre Jeanneret als Leiterin der Abteilung Inneneinrichtung zu arbeiten. Dort war sie für zahlreiche Möbel- und Interior-Projekte verantwortlich – viele davon zählen heute zu den Ikonen des modernen Designs und stehen als begehrte Sammlungsobjekte hoch im Kurs.

Charlotte Perriand verband Architektur, Design, Kunst und Fotografie zu einem umfassenden Gestaltungskonzept – diese Synthese der Künste entwickelte sich als Leitmotiv ihres gesamten Schaffens. Ihr gesellschaftliches Engagement und ihr stetiger Wunsch, Lebensräume für alle Menschen nachhaltig zu verbessern, machen ihr Werk heute aktueller denn je.

Einzigartige Architekturen inmitten der Ausstellung

Eine zentrale Architektur der Ausstellung ist die neu gebaute originalgetreue Rekonstruktion der alpinen Schutzhütte Refuge Bivouac aus dem Jahr 1933. Diese entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts von Studierenden der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren) gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg (Studiengang Green Building) und verbleibt nach der Ausstellungstournee im Bestand des Museums. Weitere beeindruckende Raumkonstruktionen wie etwa das Équipement intérieur d’une habitation von Le Corbusier, Pierre Jeanneret und Charlotte Perriand machen das Werk Perriands unmittelbar und interaktiv erfahrbar. Dieser originalgetreue Nachbau ist Dank Cassina, Premium-Partner der Ausstellung, entstanden.

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Kunstmuseen Krefeld mit dem Museum der Moderne Salzburg und der Fundació Joan Miró, Barcelona. Sie entstand in enger Zusammenarbeit mit den Archives Charlotte Perriand – mit besonderem Dank an Pernette Perriand-Barsac und Jacques Barsac. Cassina hat sich zur nachhaltigen Förderung der Designkultur verschrieben und ist Premium-Partner der Ausstellung. Cassina ist als einziges Unternehmen berechtigt, Charlotte Perriands Möbel herzustellen.

Ausstellungsdaten

Charlotte Perriand. Moderne leben: Design, Fotografie, Architektur

1. Mai – 13. September 2026, Museum der Moderne Salzburg, Mönchsberg

Weiterführende Informationen und Bildmaterial sowie Ausstellungsansichten

Pressebereich Museum der Moderne Salzburg

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