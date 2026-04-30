Generalversammlung 2026

Salzburg (OTS) -

Bei der heutigen Generalversammlung des Raiffeisenverbandes Salzburg eGen (RVS) wurde Bilanz gezogen: Das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 war ein erfolgreiches. Der RVS mit seinen rund 1.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaftete 2025 ein Betriebsergebnis von 115,4 Mio. Euro und ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 96,4 Mio. Euro. Damit wurde die führende Position von Raiffeisen Salzburg als größte heimische Bankengruppe neuerlich gestärkt.

Solides Geschäftsjahr 2025

Heinz Konrad: „Im Geschäftsjahr 2025 ist es dem Raiffeisenverband Salzburg erneut gelungen, in einem unruhigen Fahrwasser auf Kurs zu bleiben und ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Die heimische Wirtschaft hat im vergangenen Jahr die längste Rezession seit 1945 zwar endlich überwinden können, der erhoffte deutliche Konjunkturaufschwung ist jedoch ausgeblieben. Erneut hat sich Österreich beim Wirtschaftswachstum innerhalb der EU im Schlussfeld eingereiht. Erschwerend ist hinzugekommen, dass wir – im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedstaaten – die hohe Inflation nicht in den Griff bekommen.“

Konrad weiter: „Die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg trägt als bedeutendster Wirtschaftsfaktor maßgeblich zur Stabilität im Bundesland bei. Mit einem Marktanteil von 50 % in den Kerngeschäftsfeldern und der Betreuung von 385.000 Kund:innen geht eine sehr hohe Verantwortung für die Menschen und die Wirtschaft am Standort Salzburg einher. Grundvoraussetzung dafür ist die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des RVS als Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe Salzburg. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen hat sich der Raiffeisenverband Salzburg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 gut behauptet. Dank solider Erträge aus dem Bankgeschäft und unseren Beteiligungsunternehmen, aber auch aufgrund der strategischen Neuausrichtung der hobex AG und dem damit verbundenen Verkauf von Anteilen am Zahlungsdienstleister an den Raiffeisensektor, konnten wir das geplante Ergebnis übertreffen und unsere Rücklagen weiter stärken.“

Die wichtigsten Kennzahlen des Konzernabschlusses per 31.12.2025 (TEUR):

Bilanzsumme: 11.270.142 (+4,7 % ggü. Vj.)

Forderungen an Kunden: 4.456.033 (+0,1 %)

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden: 3.805.193 (+3,7 %)

Eigenmittel: 975.535 (+7,3 %)

Eigenmittelquote: 17,6 % (+0,3 Prozentpunkte)

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: 96.443 (+19,8 %)

Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Mit heute, 30.4.2026, übernimmt die selbstständige Steuerberaterin Dagmar Herzog den Vorsitz des RVS-Aufsichtsrats. Herzog ist auch ARV der RB Straßwalchen. Sie folgt damit auf den Unternehmer Peter Burgschwaiger, der diese Funktion seit 2010 innehatte. Ebenfalls neu ist die stv. AR-Vorsitzende, Katrin Steger. Steger ist Hotelierin und ARV der RB Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen und folgt in dieser Funktion auf Thomas Winter.

Die beiden bisherigen AR-Spitzen Burgschwaiger und Winter verlassen das Gremium; neu hinzukommen als Mitglieder des Aufsichtsrats Manfred Schaffer (stv. ARV RB Pongau Mitte) und Alois Eisl (ARV RB St. Gilgen-Fuschl-Strobl).

Gewinne bleiben im Genossenschaftsgebiet

Konrad: „Von einer starken Raiffeisenbank profitieren nicht nur unsere Kund:innen, die sich auf eine starke Hausbank verlassen können, sondern unser gesamtes Bundesland. Als Genossenschaft sind wir der Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft unserer Mitglieder verpflichtet – das sind 65.000 Salzburger:innen. Gewinne, die wir erzielen, bleiben in der Region und den Genossenschaften. Und Entscheidungen werden bei uns rasch und vor Ort erledigt – und nicht in Wien, Linz oder Mailand.“

Über die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg

Raiffeisen ist seit über 130 Jahren in Salzburg. Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) beschäftigt im Bankenbereich rund 1.000 Mitarbeiter:innen und in der 100%-Tochter Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH (RLS) weitere rund 750 Mitarbeiter:innen. Gemeinsam mit den 33 selbstständigen Raiffeisenbanken und deren rund 1.350 Mitarbeiter:innen bildet der RVS die Raiffeisen Bankengruppe Salzburg (RBGS). Raiffeisen Salzburg ist die größte regionale Bankengruppe in Salzburg. Die Universalbank ist Marktführer im Finanzdienstleistungsgeschäft und betreut an den insgesamt 132 Bankstellen über 385.000 Kund:innen; die aggregierte Bilanzsumme 2025 betrug 23,3 Mrd. Euro.

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