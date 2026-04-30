  • 30.04.2026, 11:51:33
  • /
  • OTS0118

„Das Gespräch“ zum Thema „Sparen bei Pensionisten und Familien: Ist das gerecht?“

Am 3. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Shetty, Korosec, Blaha und Zöchling

Wien (OTS) - 

Die Regierung schnürt ein weiteres, fünf Milliarden Euro schweres Sparpaket, um das Budgetdefizit zu reduzieren und die Wirtschaft zu entlasten. Besonders Pensionistinnen und Pensionisten wehren sich gegen weitere Kürzungen. Sind die Lasten fair verteilt – zwischen den Generationen sowie zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern? Reichen die Maßnahmen aus, um das Budget zu sanieren und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern – oder braucht es tiefgreifendere Reformen, insbesondere im Pensionssystem? Was ist notwendig, was ist sozial gerecht?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 3. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Yannick Shetty
Klubobmann NEOS

Ingrid Korosec
Seniorenrat, ÖVP

Barbara Blaha
Momentum-Institut

Stephan Zöchling
Unternehmer

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright