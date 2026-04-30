„Das Gespräch“ zum Thema „Sparen bei Pensionisten und Familien: Ist das gerecht?“

Wien (OTS) -

Die Regierung schnürt ein weiteres, fünf Milliarden Euro schweres Sparpaket, um das Budgetdefizit zu reduzieren und die Wirtschaft zu entlasten. Besonders Pensionistinnen und Pensionisten wehren sich gegen weitere Kürzungen. Sind die Lasten fair verteilt – zwischen den Generationen sowie zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern? Reichen die Maßnahmen aus, um das Budget zu sanieren und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern – oder braucht es tiefgreifendere Reformen, insbesondere im Pensionssystem? Was ist notwendig, was ist sozial gerecht?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 3. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Yannick Shetty

Klubobmann NEOS

Ingrid Korosec

Seniorenrat, ÖVP

Barbara Blaha

Momentum-Institut

Stephan Zöchling

Unternehmer