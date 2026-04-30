  • 30.04.2026, 11:48:32
  • /
  • OTS0116

Aviso: Pressekonferenz Wirtschaftsfaktoren Wald und Holz

Wien (OTS) - 

Österreich ist ein Land der Wälder und die Forst- und Holzwirtschaft zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Bundesminister Norbert Totschnig präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis die Ergebnisse der Studie „Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Österreich“.

Termin: Donnerstag, 7. Mai 2026, 10:00 Uhr
Ort: Festsaal, Erdgeschoss, Stubenbastei 5, 1010 Wien

Sprechen werden:

  • Bundesminister Norbert Totschnig
  • Dr.in Anna Kleissner, Studienautorin und geschäftsführende Gesellschafterin der Econmove GmbH
  • Konrad Mylius, Vorsitzender der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP)
  • Markus Schmölzer, Vorsitzender der Österreichischen Sägeindustrie

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwochabend und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen. Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.

Pressekonferenz: Wirtschaftsfaktoren Wald und Holz

Österreich ist ein Land der Wälder und die Forst- und Holzwirtschaft zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Bundesminister Norbert Totschnig präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis die Ergebnisse der Studie „Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Österreich“.

Datum: 07.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Festsaal, Erdgeschoss Regierungsgebäude Stubenbastei
Stubenbastei 5
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Donnerstag, 07.05.2026, 10:00]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright