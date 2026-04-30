Aviso: Pressekonferenz Wirtschaftsfaktoren Wald und Holz

Wien (OTS) -

Österreich ist ein Land der Wälder und die Forst- und Holzwirtschaft zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Bundesminister Norbert Totschnig präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis die Ergebnisse der Studie „Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Österreich“.



Termin: Donnerstag, 7. Mai 2026, 10:00 Uhr

Ort: Festsaal, Erdgeschoss, Stubenbastei 5, 1010 Wien



Sprechen werden:

Bundesminister Norbert Totschnig

Dr. in Anna Kleissner, Studienautorin und geschäftsführende Gesellschafterin der Econmove GmbH

Anna Kleissner, Studienautorin und geschäftsführende Gesellschafterin der Econmove GmbH Konrad Mylius, Vorsitzender der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP)

Markus Schmölzer, Vorsitzender der Österreichischen Sägeindustrie

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwochabend und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen. Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.

Pressekonferenz: Wirtschaftsfaktoren Wald und Holz

Österreich ist ein Land der Wälder und die Forst- und Holzwirtschaft zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Bundesminister Norbert Totschnig präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis die Ergebnisse der Studie „Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Österreich“.

Datum: 07.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Festsaal, Erdgeschoss Regierungsgebäude Stubenbastei

Stubenbastei 5

1010 Wien

Österreich