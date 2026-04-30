- 30.04.2026, 11:48:32
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Aviso: Pressekonferenz Wirtschaftsfaktoren Wald und Holz
Österreich ist ein Land der Wälder und die Forst- und Holzwirtschaft zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Bundesminister Norbert Totschnig präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis die Ergebnisse der Studie „Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Österreich“.
Termin: Donnerstag, 7. Mai 2026, 10:00 Uhr
Ort: Festsaal, Erdgeschoss, Stubenbastei 5, 1010 Wien
Sprechen werden:
- Bundesminister Norbert Totschnig
- Dr.in Anna Kleissner, Studienautorin und geschäftsführende Gesellschafterin der Econmove GmbH
- Konrad Mylius, Vorsitzender der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP)
- Markus Schmölzer, Vorsitzender der Österreichischen Sägeindustrie
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwochabend und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen. Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.
Pressekonferenz: Wirtschaftsfaktoren Wald und Holz
Österreich ist ein Land der Wälder und die Forst- und Holzwirtschaft zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes. Bundesminister Norbert Totschnig präsentiert gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis die Ergebnisse der Studie „Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft in Österreich“.
Datum: 07.05.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Festsaal, Erdgeschoss Regierungsgebäude Stubenbastei
Stubenbastei 5
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
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