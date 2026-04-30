  • 30.04.2026, 11:47:02
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ORF-„Pressestunde“ mit Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, NEOS

Am 3. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Wer in Österreich ministeriell für Bildung zuständig ist, sollte nicht zart besaitet sein, denn jeder Systemänderungsversuch birgt Konfliktpotenzial. Christoph Wiederkehr, NEOS, hat schon als Bildungsstadtrat in Wien Erfahrungen gesammelt. Für die Umsetzung von Forderungen, die er damals erhoben hat, ist er heute als Minister zuständig. Das Kürzen der Lateinstunden ab dem nächsten Schuljahr hat für einen Aufschrei gesorgt – kommen wird es trotzdem, wenn auch in abgeschwächter Form. In seinem „Plan Zukunft“ hat Wiederkehr erst kürzlich weitere Schritte angekündigt: Die Einführung der sechsjährigen Volksschule oder eine Lehrplanreform für die Unterstufe stehen am Programm. Rauer Wind kommt von Teilen der Lehrergewerkschaft und vom Koalitionspartner ÖVP. Was ist bis Ende der Legislaturperiode realistisch möglich? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 3. Mai 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen stellen Anna Thalhammer, „profil“, und Christoph Varga, ORF.

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