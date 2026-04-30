Wien (OTS) -

IRG-Rail veröffentlicht 14. Market Monitoring Bericht zum europäischen Eisenbahnmarkt

Der jährlich erscheinende Bericht des Dachverbandes europäischer Eisenbahnregulierungsbehörden (IRG-Rail) bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen im europäischen Eisenbahnsektor. Er beinhaltet detaillierte Informationen aus den Bereichen Eisenbahninfrastruktur, Infrastruktur-Benutzungsentgelte, Marktteilnehmer sowie Güter- und Personenverkehrsmärkte. Die Zahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während die Nachfrage im Personenverkehr erneut zulegte, verzeichnete der Güterverkehr Einbußen.

Österreich beim Personenverkehr an der Spitze der EU-Staaten

Im Jahr 2024 nahm die Anzahl der Personenkilometer (Pkm) gegenüber dem Vorjahr europaweit um sechs Prozent zu.

Jede in Österreich lebende Person hat 2024 im Schnitt gut 40 zusätzliche Bahnkilometer zurückgelegt (1.635 in Summe). Damit verbesserte Österreich seinen bisherigen Bestwert aus dem Jahr 2023 (1.597 Kilometer). Knapp dahinter liegt Frankreich (1.629 km), gefolgt von Ungarn (1.566 km) und Deutschland (1.340). Der europäische Schnitt lag mit 1.021 Kilometern jedenfalls weit darunter.

Wie bereits in den Vorjahren weist die Schweiz die meisten Personenkilometer pro Einwohnerin und Einwohner auf (2.540 km).

Rückgang im Schienengüterverkehr

Grundsätzlich waren in Europa mehr Güterverkehrsunternehmen als Personenverkehrsunternehmen aktiv, ein Beleg für den höheren Grad der Liberalisierung des Güterverkehrssektors.

2024 verzeichnete der europäische Schienengüterverkehr nach 2023 erneut Rückgänge. Die Verkehrsleistung (431 Milliarden Nettotonnenkilometer) sank gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent, auch die gefahrenen Zugkilometer waren um drei Prozent niedriger. Vor allem der grenzüberschreitende Güterverkehr hat stark abgebaut und befand sich 2024 auf dem niedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebungen 2015.

Kostenentwicklung

Aufgrund der im Durchschnitt im Jahr 2024 rückläufigen Inflation sind die europaweiten Ausgaben für Bahnstrom (je kWh) erstmals seit der Energiepreisexplosion im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg 2022 zurückgegangen. Gleichzeitig sind jene für Diesel 2024 erneut gestiegen, wobei sie dennoch unter dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2022 lagen. Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehrssektor konnten höhere Umsätze erzielt werden.

Die in Europa von den Betreibern eingehobenen Infrastruktur-Benützungsentgelte für das Mindestzugangspaket sind im Fünfjahresvergleich gestiegen, im Personenverkehr um über drei und im Güterverkehr um 0,6 Prozent.

Über IRG-Rail

IRG-Rail wurde im Juni 2011 als Zusammenschluss der europäischen Eisenbahn-Regulierungsbehörden gegründet. Die mittlerweile 31 Mitglieder des Netzwerks haben ihre statistischen Auswertungen auf Länderebene für den Bericht zur Verfügung gestellt. Ziel von IRG-Rail ist es, die Kooperation zwischen den Regulierungsbehörden weiter zu stärken und die Schaffung eines einheitlichen, wettbewerbsfähigen, effizienten und nachhaltigen Eisenbahnmarktes in Europa voranzutreiben.

Der vollständige Bericht ist auf der Website von IRG-Rail unter https://irg-rail.eu/irg/documents/market-monitoring abrufbar.

Über die Schienen-Control GmbH

Als Regulierungsbehörde überwacht die Schienen-Control GmbH (SCG) den freien Zugang zur Schiene zu angemessenen Preisen. Damit ermöglicht und unterstützt sie einen fairen Wettbewerb für eine bessere und erfolgreichere Bahn.