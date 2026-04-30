Die größte und aktivste Jugendorganisation im ländlichen Raum hat mit Corinna Gruber eine neue Bundesgeschäftsführerin

Wien (OTS) -

Die Landjugend Österreich bestellt Corinna Gruber zur neuen Bundesgeschäftsführerin. Sie übernimmt diese Schlüsselposition im Dachverband der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum Österreichs für neun Landesverbände, über 1.250 Orts- und Bezirksgruppen und rund 100.000 Mitglieder.

Die Landjugend Österreich besteht seit 72 Jahren und hat mit Corinna Gruber die sechste Bundesgeschäftsführerin in der Geschichte. Sie folgt Tobias Lang, welcher diese Position seit 2022 innehatte. Die Landjugend übernimmt im ländlichen Raum eine zentrale Rolle als außerschulischer Bildungsanbieter, bietet sinnvolle Freizeitgestaltung durch unzählige Projekte in Dörfern und Regionen und schafft unter den Jugendlichen Freundschaften, die ein Leben lang halten. Mit der Neubesetzung der Bundesgeschäftsführung blickt die Landjugend positiv in die Zukunft und stellt sich neu auf.

Die Bundesgeschäftsführung ist eine zentrale Schlüsselposition der Organisation: Sie verantwortet die strategische und finanzielle Entwicklung, koordiniert bundesweite Programme und Bildungsinitiativen, führt die Geschäftsstelle und arbeitet eng mit der ehrenamtlichen Bundesleitung sowie Partnerorganisationen aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Interessenpolitik zusammen. Damit ist sie maßgeblich für die Weiterentwicklung der traditionsreichen Jugendorganisation verantwortlich.

Mit Corinna Gruber übernimmt eine fachlich versierte und in der Organisation bekannte Persönlichkeit diese Führungsposition. Sie war bereits 2022 als Projektmitarbeiterin für die Landjugend Österreich tätig. Zuletzt arbeitete sie als Bildungsreferentin in der Landwirtschaftskammer Österreich und leitete dort mehrere Bildungsprojekte im Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) Österreich. Sie absolvierte an der Universität für Bodenkultur das Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement und studiert zudem an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.

Mit diesem fachlichen und pädagogischen Fundament, ihrer Erfahrung in der Projektkoordinierung und Organisationsarbeit bringt sie die besten Voraussetzungen mit, um die vielfältigen Programme der Landjugend wirkungsvoll weiterzuentwickeln und die Organisation zukunftsfit aufzustellen.

Bundesleiterin Valentina Gutkas und Bundesleiter Markus Buchebner freuen sich auf die Zusammenarbeit

„Mit Corinna Gruber gewinnen wir eine Geschäftsführerin, die strategisch denkt und eine wahre Allrounderin in der Organisation ist. Sie versteht es, Organisationen weiterzuentwickeln, Menschen zu vernetzen und sowohl national als auch international eine starke Stimme für die Interessen junger Menschen im ländlichen Raum zu sein. Wir sind sehr froh, sie in unserem Team zu haben.“

Bundesgeschäftsführerin Corinna Gruber möchte MehrWert für den ländlichen Raum schaffen

„Die Landjugend schafft tagtäglich MehrWert – für junge Menschen, die Verantwortung übernehmen, für unsere Regionen, die dadurch lebendig bleiben und für den ländlichen Raum als Zukunftsraum. Mein Anspruch ist es, diesen MehrWert gemeinsam mit dem Bundesvorstand und unseren Mitgliedern sichtbar zu machen, weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken."

Im Namen aller Landjugend-Mitglieder bedanken sich der Bundesvorstand und das gesamte Landjugend Österreich Büro bei Tobias Lang, für seinen großartigen Einsatz in den letzten vier Jahren im Sinne der Organisation, der Jugend und des gesamten ländlichen Raumes.

Über die Landjugend Österreich

Die Landjugend Österreich ist mit rund 100.000 Mitgliedern die größte Jugendorganisation des ländlichen Raumes. Ihr Fokus liegt in der Weiterbildung ihrer Mitglieder und in der aktiven Gestaltung der ländlichen Regionen. Sie betreut unter anderem den anerkannten aufZAQ-zertifizierten Lehrgang, eine Ausbildung im jugend- und freizeitpädagogischen Bereich. Als einzige Stelle in Österreich ermöglicht sie zudem landwirtschaftliche Fachpraktika im Ausland. Mit den sechs verschiedenen Schwerpunkten bietet die Landjugend ein vielfältiges Programm für die Heranwachsenden in ganz Österreich.