FPÖ-Fiedler offensichtlich zu viel an der frischen Luft

St. Pölten (OTS) -

Der FPÖ-Spitzenkandidat für die Neunkirchen-Wahl und Landesgeschäftsführer Fiedler ist durch den Neunkirchen-Wahlkampf offensichtlich zu viel an der frischen Luft. Nur mit einer Sauerstoff-Vergiftung sind seine jüngsten Aussagen zu erklären. "Wenn Fake-News-Fiedler vom ‚notwendigen Systemwechsel in Niederösterreich‘ spricht, ist ihm offensichtlich entgangen, dass die Freiheitlichen nicht nur Teil des Systems, sondern auch Partner in der Landesregierung sind. Dort wird nicht gegenseitig blockiert, sondern gemeinsam für Niederösterreich gearbeitet. Diesen Weg finden auch die niederösterreichischen Landsleute gut, wenn zwei von drei mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden sind. Das sollte Fake-News-Fiedler das nächste Mal bedenken, bevor er irrsinnige Wortspenden von sich gibt", so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.

Besonders stolz ist Fake-News-Fiedler auch darauf, dass er seit vier Wochen in Neunkirchen unterwegs ist. "Das ist ja lieb, wenn sich einer selbst dafür lobt, dass er seit vier Wochen etwas arbeitet. Wir tragen seit 16 Jahren Verantwortung für Neunkirchen – ganz ohne Skandale und Randale wie in der Neunkirchner FPÖ. Der Druck auf Fake-News-Fiedler ist jedenfalls enorm, seine Angst vor dem eigenen Parteichef Kickl groß. Denn nach der Einschüchterung der eigenen Gemeinderäte, der Parteispaltung, dem Zusammenschnipseln von Schlagzeilen und dem Chaos, das er angerichtet hat, hängt sein politisches Schicksal ganz eng am Wahlausgang. Nicht verwunderlich, ist er ja auch mit massiver Kritik aus den engsten eigenen Reihen konfrontiert. Am 31. Mai geht es nicht um die weitere Karriere von Fake-News-Fiedler, sondern um die Zukunft der Stadt Neunkirchen. Wer Zusammenarbeit statt Streit will, kann daher nur Bürgermeister Peter Teix und sein Team wählen", so Zauner abschließend.