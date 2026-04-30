  • 30.04.2026, 10:02:02
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  • OTS0072

Termin-Aviso: Standorterweiterungen von Siemens Energy in Österreich, Bedeutung für Industriestandort, 4. Mai 2026, 9.15 Uhr, in Linz

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Siemens Energy sowie Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner informieren Sie über die konkreten Pläne in einer Pressekonferenz.

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Siemens Energy, und das Land Oberösterreich laden Medienvertreter:innen zu diesem Pressetermin.

Ihre Gesprächspartner sind:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

  • Tim Oliver Holt, Mitglied des Vorstands der Siemens Energy AG

  • Markus Achleitner, Landesrat für Wirtschaft, Oberösterreich

Wir bitten Sie um Anmeldung unter [email protected].

Standorterweiterungen von Siemens Energy in Österreich, Bedeutung für Industriestandort

Es dürfen Bild/Videoaufnahmen gemacht werden. Fotos der Veranstalter werden im Anschluss kostenlos für die redaktionelle Verwendung zur Verfügung gestellt.

Datum: 04.05.2026, 09:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grundstück der Felbermayr GmbH, neben dem Fernheizkraftwerk Linz-Süd
Lunzerstrasse 94-97
4030 Linz
Österreich

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Austrian Business Agency
Thomas Schweinberger
Telefon: +43 676 898590462
E-Mail: [email protected]
Website: https://aba.gv.at

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[Montag, 04.05.2026, 09:15]

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