Termin-Aviso: Standorterweiterungen von Siemens Energy in Österreich, Bedeutung für Industriestandort, 4. Mai 2026, 9.15 Uhr, in Linz

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Siemens Energy, und das Land Oberösterreich laden Medienvertreter:innen zu diesem Pressetermin.

Ihre Gesprächspartner sind:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Tim Oliver Holt, Mitglied des Vorstands der Siemens Energy AG

Markus Achleitner, Landesrat für Wirtschaft, Oberösterreich

Wir bitten Sie um Anmeldung unter [email protected].

Standorterweiterungen von Siemens Energy in Österreich, Bedeutung für Industriestandort

Es dürfen Bild/Videoaufnahmen gemacht werden. Fotos der Veranstalter werden im Anschluss kostenlos für die redaktionelle Verwendung zur Verfügung gestellt.

Datum: 04.05.2026, 09:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grundstück der Felbermayr GmbH, neben dem Fernheizkraftwerk Linz-Süd

Lunzerstrasse 94-97

4030 Linz

Österreich