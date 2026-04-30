  • 30.04.2026, 10:01:02
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ASFINAG: Langes Wochenende rund um den 1. Mai bringt verstärkten Ausflugsverkehr in den Süden

Cup-Finale in Klagenfurt, Tunnelwäschen in der Steiermark, Einsatzübung im S 1-Tunnel Vösendorf

Wien (OTS) - 

Das durch den „Tag der Arbeit“ am Freitag, den 1. Mai, verlängerte Wochenende wird auch Auswirkungen auf den Verkehr auf den Autobahnen haben. Bereits ab Donnerstagnachmittag rechnet das ASFINAG-Verkehrsmanagement mit einem starken Ausflugsverkehr rund um die Ballungszentren und vor allem in Richtung Süden. Am Freitag steigt auch das österreichische Cup-Finale in Klagenfurt, bei der An- und Abreise der Fans ist mit Verzögerungen auf der A 2 Südautobahn im Bereich Klagenfurt-West zu rechnen.

Am Samstag, den 2. Mai, findet im Tunnel Vösendorf auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße die alle vier Jahre vorgeschriebene Übung der Einsatzkräfte statt. Die S 1 wird dafür von 22 bis 5 Uhr früh zwischen Vorarlberger Allee und Knoten Vösendorf in beiden Richtungen gesperrt.

Nachtschichten in Tunnel der Obersteiermark

Von Montag, den 4. Mai, bis Donnerstag, den 7. Mai, wird die Tunnelkette Semmering gereinigt und gewartet. Der Verkehr muss dafür jeweils zwischen 20 und 5 Uhr früh über die parallel führende Landesstraße umgeleitet werden. In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai werden die Tunnel im Raum Bruck an der Mur gereinigt. Zwischen Kapfenberg und Leoben wird der Verkehr abschnittsweise jeweils zwischen 20 Uhr und spätestens 5 Uhr über die parallel verlaufende B116 umgeleitet.

Die ASFINAG empfiehlt vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at

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Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
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