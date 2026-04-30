Vienna Pride 2026 unter dem Motto „SICHTBAR seit 1996“ – 30 Jahre Regenbogenparade

Wien (OTS) -

Das Motto verweist bewusst auf „SICHTBAR“, das bereits das Motto der ersten Regenbogenparade 1996 war, ein starkes Zeichen dafür, dass Sichtbarkeit damals wie heute politisch notwendig ist.

„30 Jahre Regenbogenparade zeigen, wie viel unsere Community durch Sichtbarkeit, Protest und politischen Druck erreicht hat, aber sie zeigen auch, wie viel noch immer offen ist. Es kann nicht sein, dass queere Menschen in Österreich 2026 noch immer auf ein Verbot von Konversionstherapien warten müssen oder intergeschlechtliche Kinder weiterhin nicht ausreichend vor unnötigen medizinischen Eingriffen geschützt sind. Gleichstellung darf kein Lippenbekenntnis bleiben, wir fordern konsequente gesetzliche Maßnahmen, wirksamen Schutz vor Diskriminierung und Hasskriminalität“, erklärt Ann-Sophie Otte.

Noch bis zum 11. Mai 2026 um 12:00 Uhr können sich Gruppen, Organisationen und Initiativen zur Teilnahme an der Regenbogenparade anmelden. Die Anmeldung erfolgt online unter Vienna Pride.

„Mit dem Pride Village und der After Pride Celebration am Rathausplatz, dem Pride Run Vienna und dem Community-Fest auf der Prater Hauptallee, der Vienna Pride Konferenz im Rathaus und den vielen wichtigen Side Events am Badeschiff, in der Strandbar Herrmann oder dem Vienna City Beach Club neben vielen weiteren, schaffen wir Räume für Austausch, politische Diskussion und gemeinsames und sichereres Feiern. Gerade in unserem Jubiläumsjahr wollen wir zeigen, wie vielfältig, lebendig und stark unsere Community ist und laden die Menschen dazu ein, Missverständnisse und Unsicherheiten abzubauen und in einen Austausch zu treten für eine gerechtere und bessere Gesellschaft für alle Menschen“, so Katharina Kacerovsky-Strobl.

Auch Karl Kreipel, Leiter der Regenbogenparade, blickt auf das Jubiläum mit besonderer Bedeutung: „30 Jahre Regenbogenparade bedeuten 30 Jahre Protest, Sichtbarkeit und Solidarität. Was 1996 mit großem Mut begonnen hat, ist heute eine der wichtigsten Demonstrationen für Menschenrechte in Österreich. Dieses Jubiläum feiern wir nicht nur, wir tragen es mit Stolz und Verantwortung weiter.“

Auch 2026 setzen Regenbogenfahnen auf Wiens Straßenbahnen ein starkes Zeichen für Sichtbarkeit. Für die letzte freie Linie kann noch eine symbolische Pat*innenschaft übernommen werden. Alle Infos hierzu findet man unter www.viennapride.at.