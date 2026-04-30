Apothekerkammer & Polleninformationsdienst starten Kooperation

Wien (OTS) -

Anfang Mai beginnt die Hauptsaison für Gräserpollen. Rund 20–25 % der Bevölkerung in Österreich leiden an pollenbedingten Allergien – mit steigender Tendenz. Aktuelle und verlässliche Informationen rund um die aktuelle Pollensituation sind für Betroffene entscheidend, um die Gesundheitsbelastung bestmöglich abzufedern, den Alltag zu erleichtern und im Bedarfsfall notwendige Anpassungen der individuellen Arzneimitteltherapie vorzunehmen.

All das wird für Allergiker:innen mit der neuen Kooperation zwischen der Österreichischen Apothekerkammer und dem Österreichischen Polleninformationsdienst (ÖPID) noch einfacher: Die neue ApoApp wird um ein neues Pollenfeature erweitert und bietet künftig für User:innen die Möglichkeit, ein individuelles Pollenprofil anzulegen und sich rechtzeitig über den Pollenflug in seiner Umgebung per Push-Benachrichtigung direkt am Smartphone informieren zu lassen.

Im Rahmen des Pressegesprächs werden die neue Pollen-Funktion der ApoApp vorgestellt und wertvolle Tipps im Umgang mit der Pollenbelastung erläutert.

Weitere Themen:

Bedeutung verlässlicher Information für Allergiker:innen

Ausblick und Entwicklung Gräserblüte 2026

Aktuelles zur Weiterentwicklung der ApoApp

Mit:

Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer

Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes & HNO-Mediziner

Datum und Ort:

Donnerstag, 7. Mai, 10:30 Uhr

Österreichische Apothekerkammer

Spitalgasse 31

Bibliothek im 3. Stock

1090 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.