- 30.04.2026, 08:20:02
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- OTS0026
Termine am 30. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen künstlerischen Leitung ab der Saison 2027/28 vom Schauspielhaus Wien mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (9., Schauspielhaus, Porzellangasse 19), Anmeldung unter: [email protected]
(Schluss) red
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