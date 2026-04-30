Produktrückruf: SunshineGoods - Strawberry Dream STRONG

Österreich (OTS) -

Die MRX Warenhandels GmbH (vorm. SunshineGoods e.U.) ruft das Produkt

SunshineGoods - Strawberry Dream STRONG

vorsorglich zurück.

Der Rückruf betrifft sämtliche in Verkehr gebrachten Chargen dieses Produkts.

Trotz der auf Verpackung und Produktkommunikation angebrachten Hinweise, dass das Produkt nicht zum Verzehr geeignet ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es dennoch von einigen Verbrauchern konsumiert wird. Um einen weiteren möglichen Verzehr zu verhindern, wurde das betroffene Produkt vorsorglich aus dem Verkehr genommen.

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, werden gebeten, dieses nicht zu konsumieren und in die jeweilige Verkaufsstelle zurückzubringen. Im Falle eines Konsums kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.

Betroffenes Produkt:

SunshineGoods - Strawberry Dream STRONG

Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

Rückfragen:

MRX Warenhandels GmbH (vorm. SunshineGoods e.U.)

E-Mail: [email protected]

Telefon: +43 670 3061314