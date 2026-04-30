Gallup-Studie 2026: Zähne entscheidend für Erfolg – Informationsdefizit bei Implantaten

Wien (OTS) -

Eine aktuelle Gallup-Studie im Auftrag der ÖGI zeigt: Zähne sind ein zentraler Faktor für Attraktivität und sozialen Erfolg, gleichzeitig besteht ein deutlicher Informationsmangel über Implantate und deren medizinische Bedeutung.

Mehr als 70 % der Österreicher sehen einen Zusammenhang zwischen Aussehen und Erfolg, wobei Zähne den ersten Eindruck wesentlich prägen. Erkrankungen im Mundraum stehen zudem in Zusammenhang mit systemischen Erkrankungen und sind vor medizinischen Eingriffen relevant. Dennoch fühlt sich nur rund ein Viertel gut über Implantate informiert, 43 % verfügen über kaum Wissen. Gleichzeitig wissen 40 % nicht, ob ihr Zahnarzt Implantate anbietet.

Das Interesse ist hoch: Ein Drittel wünscht sich mehr Information, 71 % würden sich im Bedarfsfall für Implantate entscheiden. Größte Hürde bleiben die Kosten.

Die ÖGI sieht eine klare Aufklärungslücke und hat erste Informationsmaßnahmen gestartet.

Über die Studie: Repräsentative Gallup-Umfrage unter 1.000 Personen ab 16 Jahren in Österreich (März 2026, CAPI) im Auftrag der ÖGI.