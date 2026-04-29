  • 29.04.2026, 19:50:32
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Marchetti: „Ideologische Zensur im Wissenschaftsbetrieb ist untragbar“

Mit zurückgezogener Ehrung von Rudolf Taschner offenbart Uni Wien ideologische Scheuklappen

Wien (OTS) - 

„Ideologische Zensur im Wissenschaftsbetrieb ist untragbar. ,Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei‘: Dieses stolze Bekenntnis aus Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes 1867 prangt in großen Lettern in der Eingangshalle des Neuen Institutsgebäudes der Universität Wien. Wünschenswert wäre, dass die Uni Wien diesen Grundsatz ernst nimmt und verbindlich in ihrem Selbstverständnis verankert. Dass sie eine Ehrung des Mathematikers Rudolf Taschner mit dem Goldenen Doktordiplom aufgrund seiner kritischen Aussagen unter anderem zu Vergaberichtlinien des FWF sowie zu Gender und Postcolonial Studies kurzerhand zurückgezogen hat, lässt allerdings auf das Gegenteil schließen“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der abschließend betont: „Wenn sich Wissenschaft zum Erfüllungsgehilfen von Ideologie macht, verliert sie ihren Wert als objektive und unvoreingenommene Instanz, der sie für unsere Gesellschaft gerade so wichtig macht. Derartige Tendenzen sind höchst bedenklich, zumal eine ideologisch getriebene Wissenschaft auch einen zentralen Grundpfeiler einer liberalen und freien Demokratie aushöhlt. Die Uni Wien ist dringend dazu aufgerufen, ihre ideologischen Scheuklappen abzulegen und sich auf ihre Grundprinzipien zurückzubesinnen.“

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