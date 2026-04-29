  • 29.04.2026, 17:57:02
  • /
  • OTS0191

ÖVP – Zierfuß/Gorlitzer: Absage der Ehrung für Rudolf Taschner ist Angriff auf Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit

Universität Wien sendet mit Ausladung eines verdienten Wissenschafters bedenkliches Signal

Wien (OTS) - 

Mit scharfer Kritik reagieren Klubobmann Bildungssprecher Harald Zierfuß und Wissenschaftssprecher Gemeinderat Michael Gorlitzer auf die Berichte, wonach die Universität Wien dem renommierten Mathematiker Rudolf Taschner kurzfristig die bereits vorgesehene Verleihung des Goldenen Doktordiploms verweigert hat.

„Die Absage dieser Ehrung ist ein bedenklicher Vorgang und ein Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft sowie auf die Meinungsfreiheit. Eine Universität muss Ort des offenen Diskurses sein und nicht der politischen Gesinnungsprüfung“, so Zierfuß.

Rudolf Taschner habe sich über Jahrzehnte hinweg große Verdienste um Wissenschaft, Lehre und insbesondere die Vermittlung der Mathematik an eine breite Öffentlichkeit erworben. „Wer einen derart verdienten Wissenschafter offenbar wegen unbequemer Positionen nicht ehren will, setzt ein völlig falsches Zeichen“, betont Gorlitzer.

„Gerade Universitäten müssen unterschiedliche Meinungen aushalten und kontroverse Debatten ermöglichen. Wissenschaft lebt vom Diskurs und von der freien Auseinandersetzung mit Thesen. Eine Universität stärkt ihren Ruf nicht durch Ausgrenzung, sondern durch Offenheit, geistige Vielfalt und Respekt vor Lebensleistungen. Die Entscheidung sollte daher dringend überdacht werden“, so Zierfuß und Gorlitzer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright