ÖVP – Zierfuß/Gorlitzer: Absage der Ehrung für Rudolf Taschner ist Angriff auf Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagieren Klubobmann Bildungssprecher Harald Zierfuß und Wissenschaftssprecher Gemeinderat Michael Gorlitzer auf die Berichte, wonach die Universität Wien dem renommierten Mathematiker Rudolf Taschner kurzfristig die bereits vorgesehene Verleihung des Goldenen Doktordiploms verweigert hat.

„Die Absage dieser Ehrung ist ein bedenklicher Vorgang und ein Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft sowie auf die Meinungsfreiheit. Eine Universität muss Ort des offenen Diskurses sein und nicht der politischen Gesinnungsprüfung“, so Zierfuß.

Rudolf Taschner habe sich über Jahrzehnte hinweg große Verdienste um Wissenschaft, Lehre und insbesondere die Vermittlung der Mathematik an eine breite Öffentlichkeit erworben. „Wer einen derart verdienten Wissenschafter offenbar wegen unbequemer Positionen nicht ehren will, setzt ein völlig falsches Zeichen“, betont Gorlitzer.

„Gerade Universitäten müssen unterschiedliche Meinungen aushalten und kontroverse Debatten ermöglichen. Wissenschaft lebt vom Diskurs und von der freien Auseinandersetzung mit Thesen. Eine Universität stärkt ihren Ruf nicht durch Ausgrenzung, sondern durch Offenheit, geistige Vielfalt und Respekt vor Lebensleistungen. Die Entscheidung sollte daher dringend überdacht werden“, so Zierfuß und Gorlitzer abschließend.