House of Strauss wird zum Hotspot für ESC-Gäste in Wien

Wien (OTS) -

Zum Auftakt des Eurovision Song Contest erweitert das House of Strauss ab Mai seine Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr. Als weltweit letzter originaler Konzertsaal der Strauss-Dynastie wird das Haus zu einem besonderen Treffpunkt für musikaffine Besucher:innen aus aller Welt und macht erlebbar, warum Wien bis heute als Musikweltstadt gilt.

Besondere ESC-Aktionen rund um das interaktive Museum sowie die Konzertformate ergänzen das Angebot und schaffen zusätzliche Anreize für einen Besuch während des Eurovision Song Contest.

Als Zeichen der Wertschätzung gegenüber der internationalen Musikszene setzt das House of Strauss gezielte ESC-Aktionen: Besucher:innen profitieren mit ihrem ESC-Ticket von einem exklusiven 1+1-Angebot auf alle Tickets für das interaktive Museum inklusive Multimedia-Show sowie für die Konzertformate inklusive Museum und Sektempfang. Akkreditierte ESC-Delegationen und Presse erhalten im gesamten Mai freien Eintritt.

Unter dem Leitgedanken „Wo Musik deine Seele berührt“ verbindet das House of Strauss Wiener Musiktradition mit internationaler Gegenwart und schafft Raum für Begegnung, Austausch und musikalische Inspiration.

„Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich die internationale Musikszene trifft und Wien von seiner inspirierendsten Seite erlebt. Gleichzeitig kann man bei uns sogar auf einem originalen Bösendorfer-Flügel der Strauss-Dynastie spielen – ein einzigartiges Erlebnis für Künstlerinnen und Künstler.“, so Eigentümer Hermann Rauter.

Mit dem neuen Konzertprogramm „CLASSICS OF AUSTRIA – Best of Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert & Strauss“ und den erweiterten Öffnungszeiten bietet das House of Strauss ein cinematisches Musikerlebnis für alle Sinne und unterstreicht damit seine Position als besonderer Konzert- und Kulturort in Wien.