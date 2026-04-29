Dr. Oliver Quinz wird Rechtsanwalt bei Schiefer Rechtsanwälte

Wien/Graz (OTS) -

Schiefer Rechtsanwälte als Ausbildungskanzlei ist stolz auf einen weiteren Karrieremeilenstein: Dr. Oliver Quinz tritt mit 1. Mai 2026, nach seiner Angelobung am 27. April 2026, offiziell die Rolle als Rechtsanwalt bei Schiefer Rechtsanwälte an, nachdem er bereits den Großteil seiner Zeit als Rechtsanwaltsanwärter bei Schiefer Rechtsanwälte absolvieren durfte. Mit seinem außergewöhnlichen Werdegang und seiner Leidenschaft für das Vergaberecht bringt Oliver Quinz wertvolle Kompetenz in die Grazer Niederlassung der Kanzlei.

Ein außergewöhnlicher Werdegang

Der Weg von Oliver Quinz ist keiner, der sich einfach in klassische Kategorien einordnen lässt und genau deshalb so inspirierend ist: Vom Start als Metalltechniker im Jahr 2011 über den mutigen Entschluss, einen völlig neuen Weg einzuschlagen und Rechtswissenschaften zu studieren, bis hin zum erfolgreichen Abschluss seines Diplomstudiums 2019. Ein Weg, der von Anfang an mehr verlangt hat als nur Disziplin – nämlich Entschlossenheit, Klarheit und den Willen, mehr zu erreichen.

Vom Rechtsanwaltsanwärter zum Rechtsanwalt bei Schiefer

Nach seiner Gerichtspraxis begann Oliver Quinz 2020 als Rechtsanwaltsanwärter und kam 2021 zu Schiefer Rechtsanwälte. Im Herbst 2024 hat er sein Doktoratsstudium abgeschlossen und im Herbst 2025 seine Rechtsanwaltsprüfung mit Bravour gemeistert. Oliver Quinz ist das perfekte Beispiel dafür, dass Kompetenz und Leidenschaft die besten Treiber für eine steile Karriere sind. Denn sein Werdegang ist nicht nur von beruflichen Entscheidungen geprägt, sondern auch davon, schon früh im Leben Verantwortung zu tragen und Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Genau diese Haltung macht ihn heute zu einem wichtigen Teil des Schiefer-Teams – insbesondere in der Niederlassung in Graz.

Talente entdecken und fördern – der Schiefer-Anspruch

Für Schiefer Rechtsanwälte ist dieser Moment besonders wertvoll, denn er unterstreicht den Anspruch der Kanzlei, ein Ort zu sein, der Talente nicht nur entdeckt, sondern sie auch gezielt hervorbringt und fördert.