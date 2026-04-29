Kreuzung an den Landesstraßen L 3004 und L 3005 im Ortsgebiet von Oberweiden wird saniert und neugestaltet

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich erfolgte der offizielle Baubeginn für die Sanierung und Umgestaltung der Kreuzung an den Landesstraßen L 3004 und L 3005 im Gemeindegebiet von Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf). Das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) setzt damit gemeinsam mit der Gemeinde Weiden an der March ein wichtiges Infrastrukturprojekt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie zur nachhaltigen Erhaltung der Straßeninfrastruktur um. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung und die Umgestaltung belaufen sich auf rund 540.000 Euro. Davon werden etwa 470.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 70.000 Euro von der Gemeinde Weiden an der March getragen. Die Arbeiten starten am 4. Mai. Aufgrund des Bauablaufs ist während der Arbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Je nach Bauphase sind abschnittsweise Sperren erforderlich. Der Verkehr wird über das bestehende Landesstraßennetz umgeleitet.

Im Zuge des Projekts werden sowohl die Fahrbahnen der Landesstraßen L 3004 und L 3005 als auch der Kreuzungsbereich umfassend erneuert und neugestaltet. Zur nachhaltigen Sanierung wird der gesamte Straßenaufbau im betroffenen Bereich erneuert. Die bestehenden Schichten werden dabei vollständig abgetragen und durch neue, tragfähige ungebundene Schichten ersetzt. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Neugestaltung der bestehenden Kreuzung. Diese wird in eine versetzte Doppel-T-Kreuzung umgebaut. Durch diese verkehrstechnische Maßnahme werden die Sichtverhältnisse verbessert, die Fahrbeziehungen klarer strukturiert und Konfliktpunkte reduziert. Dadurch kann die Verkehrssicherheit im gesamten Kreuzungsbereich wesentlich erhöht werden. Abschließend werden auch die Nebenanlagen wie Bankette, Entwässerungseinrichtungen sowie angrenzende Zufahrten an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Umgesetzt wird das Projekt, da die Landesstraßen L 3004 und L 3005 im Bereich der Kreuzung in Oberweiden aufgrund der langjährigen starken Verkehrsbelastung erhebliche Schäden aufweisen. Zusätzlich ist die bestehende Kreuzung der beiden Landesstraßen als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen. Die derzeitige Verkehrsführung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine sichere und leistungsfähige Straßeninfrastruktur, wodurch es vermehrt zu gefährlichen Verkehrssituationen kommt.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA, oder per E-Mail unter [email protected]