Eurovision Song Contest 2026: Sicherheits-Abriegelung der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) -

Ab heute, 29. April 2026, um 17.00 Uhr gilt für die Wiener Stadthalle die höchste Sicherheitsstufe. Alle Aufbauarbeiten zum Eurovision Song Contest werden für mehrere Stunden eingestellt, um die Main Venue gemeinsam mit den Spezial-Hundeeinheiten der Landespolizeidirektion Wien einer abschließenden Sicherheitsdurchsuchung zu unterziehen.

Mit der heutigen Abriegelung der Main Venue beginnt für den Eurovision Song Contest 2026 die finale Sicherheitsphase. In enger Abstimmung mit der Landespolizeidirektion Wien werden sechs Sprengstoffspürhunde die gesamte Stadthalle systematisch durchsuchen. Während dieser Zeit dürfen sich keine Personen in der Halle aufhalten, um ein systematisches, zügiges Absuchen ohne Unterbrechungen zu ermöglichen und die Konzentration der Teams nicht unnötig zu beeinflussen. Bereits im Vorfeld wurde der Großteil des Materials mit Zollröntgengeräten und durch Beamte des Zolls geprüft und zusätzlich von Bombenspürhunden kontrolliert.

Nach der Sicherheitsüberprüfung herrscht Flughafensicherheit

Nach Abschluss der Durchsuchung gilt für die Wiener Stadthalle Flughafensicherheits-Standard. Der Zutritt erfolgt für alle Personen nur mehr über Zugänge mit Röntgengeräten für Gepäckstücke und Metalldetektoren. Ein Zutrittskontrollsystem mit Drehkreuz und Kartenleser stellt sicher, dass nur akkreditierte und sicherheitsüberprüfte Personen die Halle betreten.

Auch das Areal rund um die Stadthalle ist abgesperrt. Der Märzpark wurde eingezäunt und dient ab 11. Mai als Sicherheitsschleusenfläche für das Publikum. Ab 9. Mai gibt es auch Einschränkungen für den Verkehr rund um die Stadthalle.

Sicherheit als oberste Priorität

„Die Sicherheit aller Beteiligten – der Künstlerinnen und Künstler, Delegationen, Fans und Medienvertreterinnen und Medienvertreter – hat für uns oberste Priorität. Alle Mitarbeitenden haben eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, alles, was in der Stadthalle ist, wurde überprüft und das Publikum nach Flughafenstandards kontrolliert. Wir treffen alle uns möglichen Sicherheitsmaßnahmen, um den Eurovision Song Contest zu einem sicheren und freudvollen Fest zu machen“, sagt Oliver Lingens, Eventmanager des ESC.