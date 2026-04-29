Sicherheit im Eurovision Village

Wien (OTS) -

Das Eurovision Village verwandelt den Wiener Rathausplatz im Mai 2026 zum pulsierenden Herz des Eurovision Song Contest im Herzen der Stadt. Als offizielle Fan-Arena bietet es Wiener*innen ebenso wie internationalen Gästen die Möglichkeit, acht Tage lang bei freiem Eintritt gemeinsam die größte Musikshow der Welt zu feiern.

Kontrollierte Zugänge zum Veranstaltungsgelände

Die Sicherheitsorganisation des Eurovision Village umfasst eine gemeinsame Einsatz- und Sicherheitszentrale, in der die Stadt Wien Marketing als Veranstalterin, Behörden, Blaulichtorganisationen und der Sicherheitsdienst des Veranstalters Seite an Seite zusammenarbeiten und sich im ständigen Austausch befinden.

Damit dieses einzigartige Erlebnis für alle Besucher*innen sicher ablaufen kann, werden für das Eurovision Village seit vielen Monaten umfassende Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet, laufend aktualisiert und in enger Abstimmung mit Polizei und Behörden überarbeitet.

Das Gelände ist vollständig videoüberwacht, zahlreiche Securitys sowie eine starke Polizeipräsenz sind vor Ort. Sämtliche Mitarbeitende aller beteiligten Bereiche werden polizeilich überprüft und sind in Sicherheitsmaßnahmen geschult. Alle Zugänge sind baulich gesichert.

Zutritt nur über ausgeschilderte Zugänge

Zwei Zugänge befinden sich beiderseits des Rathausplatzes am Universitätsring (an der verlängerten Stadiongasse bzw. Grillparzerstraße). Zwei weitere Zugänge liegen direkt am Rathausplatz, im Bereich Stadiongasse/Lichtenfelsgasse sowie Grillparzerstraße/Felderstraße.

Ein barrierefreier Zugang ist an der Kreuzung Rathausplatz/Lichtenfelsgasse eingerichtet.

Der Rathausplatz und der Rathauspark sind an den Veranstaltungstagen weiträumig abgesperrt. Der Zutritt ist ausschließlich über die gekennzeichneten Eingänge möglich.

Personen- und Behältniskontrollen für alle Gäste

Beim Eurovision Village gelten Flughafen-ähnliche Sicherheitsvorkehrungen, mit Personen- und Behältniskontrollen. Alle Taschen – diese dürfen nicht größer als A4 bzw. A6 sein – müssen geöffnet vorgezeigt werden und werden kontrolliert, zudem werden Besucher*innen mit Handscannern durchsucht und abgetastet.

„No-Bag-Policy“ zur Opening Ceremony und Finale

An den Tagen Montag., 11. bis Freitag, 15. Mai sowie am Sonntag, 17. Mai dürfen ausschließlich Taschen bis maximal A4-Format mitgeführt werden.

Für die Opening Ceremony am 10. Mai sowie für das ESC-Finale am 16. Mai gilt eine strikte „No-Bag-Policy“: Taschen, Rucksäcke oder sonstige Behältnisse sind an diesen beiden Tagen nicht erlaubt. Mitgeführt werden darf ausschließlich, was in einer Hosentasche Platz findet. Einzige Ausnahme bilden transparente Behältnisse bis maximal A6-Format.

Gegenstände – was nicht mitgenommen werden darf

Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme folgender Gegenstände im Eurovision Village nicht erlaubt, dazu zählen unter anderem, aber nicht ausschließlich:

Taschen und Rucksäcke größer als A4-Format bzw. A6-Format und andere sperrige Gegenstände

Waffen aller Art sowie potenziell gefährliche oder als Wurfgeschoß geeignete Gegenstände

Glasbehälter, Flaschen, Dosen, Kanister, Hartverpackungen sowie zerbrechliche Materialien wie Glas

Pyrotechnische Gegenstände (z. B. Feuerwerkskörper, Rauchbomben, bengalische Feuer)

Mechanische oder elektrische Lärminstrumente (z. B. Megafone), Laserpointer, Trillerpfeifen oder Gas-Tröten

Pfeffersprays und Tränensprays

Fahrräder und ähnliche Fortbewegungsmittel wie Scooter, Skateboards, Inline-Skates oder Segways

Alkoholfreie Getränke dürfen ausschließlich in bruch- und splitterfreien, bereits geöffneten Behältnissen mit einem maximalen Fassungsvermögen von 0,5 Litern mitgebracht werden. Schraubverschlüsse werden an den Eingängen entfernt. Alkoholische Getränke sind nicht erlaubt.

Die Mitnahme von Kinderwägen ist grundsätzlich gestattet, ausgenommen in sehr engen Menschenmengen.

Mitnahmen von Flaggen – was geht, was nicht?

Hinsichtlich der Mitnahme von Flaggen gilt eine ähnliche Policy wie in der Wiener Stadthalle:

Beim Eurovision Village sind alle Flaggen erlaubt, die mit der österreichischen Rechtslage in Einklang sind und den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Sicherheitsvorgaben hinsichtlich Größe und Material entsprechen.

Pro Person ist maximal eine Stofffahne, Transparent oder ein Banner erlaubt. Die Größe darf DIN-A2 (42 x 59,4 cm) nicht überschreiten. Alle Fahnen dürfen nur aus schwer entflammbarem Material bestehen. Die Brandschutzklasse des verwendeten Materials ist mittels Zertifikates nachzuweisen. In Frage kommen die österreichische Norm ÖNORM B 3822:2010-06-15 oder die europäische Norm DIN EN 13501-1.

Fahnen- und Teleskopstangen, feste Rahmen und Vorrichtungen aus Holz oder Metall sind strikt untersagt.

Die Stadt Wien verfolgt als Veranstalterin eine Null-Toleranz-Strategie bei Fanartikeln mit rassistischem, sexistischem, diskriminierendem, beleidigendem oder pietätlosem Aufdruck. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Eurovision Village als ein sicheres, freudvolles Fest der Musik und der Vielfalt zu bewahren.



An vier Tagen sind auch Teile des Rings Eurovision Village

Der Kernbereich von Rathausplatz und Rathauspark fasst maximal 15.000 Personen. An den Tagen der Opening Ceremony und der drei Live-Shows (10., 12., 14. und 16. Mai) wird der Universitätsring entlang des Rathausplatzes ab 12 Uhr gesperrt.

Der Opening Ceremony können gesamt rund 10.000 Fans beiwohnen, an den Tagen der Live-Übertragungen können bis zu 30.000 Besucher*innen zum Eurovision Village kommen.

Die Straßenbahnlinien D, 1 und 71 werden an diesen vier Tagen umgeleitet oder kurzgeführt.

Öffnungszeiten

Sonntag, 10. Mai 2026, 14.00–00.00 (Opening Ceremony von 17.00–19.00)

Montag, 11. Mai 2026, 14.00–00.00

Dienstag, 12. Mai 2026, 14.00–00.00 (1. ESC-Semifinale von 21.00 bis ca. 00.00)

Mittwoch, 13. Mai 2026, 14.00–00.00

Donnerstag, 14. Mai 2026, 11.00–00.00 (2. ESC-Semifinale von 21.00 bis ca. 00.00)

Freitag, 15. Mai 2026, 14.00–00.00

Samstag, 16. Mai 2026, 14.00–01.00 (ESC-Finale von 21.00 bis ca. 01.00)

Sonntag, 17. Mai 2026, 14.00–19.00

Aktuelle Informationen – etwa bei kurzfristigen Sperren oder anderen wichtigen Hinweisen für Besucher*innen – werden laufend über eurovision.wien.gv.at und ivie, die offizielle Host City App, kommuniziert.