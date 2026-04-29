„Mei liabste Weis“ im Burgenland am 2. Mai in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die beliebte Volksmusiksendung „Mei liabste Weis“ macht in Donnerskirchen im Burgenland Station. Franz Posch entdeckt am Samstag, dem 2. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON für die Zuseherinnen und Zuseher die Besonderheiten der Region zwischen Neusiedler See und Leithagebirge. Im traditionsreichen Weingut Reichardt – wo bereits die nächste Generation mit den Schwestern Lisa und Anna übernimmt – packt er mit an und wird vom örtlichen Schottenverein mit Dudelsack und Trommeln überrascht. Musikalisch geht es auf dem Wasser weiter: Bei einer Mulatsag-Schifffahrt über den Neusiedler See sorgt Posch selbst für Stimmung. Kulinarisch lässt er sich von Küchenchef Peter Zinter eine typische Fischsuppe vom Steppensee zeigen. Gemeinsam mit Nationalpark-Ranger Lukas Vendler erkundet er zudem die Vogelwelt und die einzigartige Steppenlandschaft des Nationalparks Neusiedler See.

Dazu präsentiert die Sendung live echte Volksmusik aus dem Burgenland mit folgenden Gruppen:

„Die kleine Dorfmusik“ vereint sieben Musikanten aus sieben südburgenländischen Dörfern. In Stiefeln und Maurerhosen präsentieren sie unverfälschte Blasmusik – ganz nach dem Motto: „So wie’s früher war“.

„Die Goldgeiger“ spielen ein breites Repertoire – von alten, in Archiven gefundenen Weisen bis zu Stücken, die sie selbst neu und persönlich prägen.

Die „Spielmusik Potzmann“ tritt seit mehr als 30 Jahren gemeinsam auf und bringt mit Harfe, Querflöte, Kontrabass, Steirischer Harmonika und Klarinette authentische Volksmusik aus dem steirisch-burgenländischen Thermenland zu Gehör. 2019 wurden sie mit dem Steirischen Harmonika Award ausgezeichnet.

Die „Folkloregruppe Graničari“ ist eine kroatische Tanz- und Musikgruppe, die die burgenländisch-kroatische Kultur bewahrt. Ihr Repertoire reicht von traditionellen Tänzen und Tamburica-Musik bis zu Liedern aus verschiedenen kroatischen Regionen.

„Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landestudios Tirol. Für die Regie zeichnet Robert Engl verantwortlich.