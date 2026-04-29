  • 29.04.2026, 13:54:32
  • /
  • OTS0154

Neue Studie: Marketing in der Krise

Viele Unternehmen in Österreich sparen, ohne die Wirkung zu kennen

Österreich (OTS) - 

Wenn die Wirtschaft schwächelt, geraten Marketingbudgets schnell unter Druck. Doch neue Analysen von Primosch & Klein zeigen: Das Hauptproblem liegt oft nicht in der Höhe der Budgets, sondern in fehlender Klarheit über deren Wirkung.

Internationale Studien von Gartner und Nielsen sowie eigene Recherchen bei rund 20 größeren Unternehmen in Österreich deuten darauf hin, dass viele Unternehmen Marketingausgaben kürzen, ohne genau zu wissen, welche Maßnahmen tatsächlich auf Umsatz, Nachfrage, Vertrauen, Präferenz oder Markenwert einzahlen.

Gerade in Österreich, wo das WIFO bereits 2025 von der längsten Rezession der Zweiten Republik sprach, gewinnt diese Frage an Bedeutung. Wer in der Krise nur spart, aber nicht misst, riskiert Fehlentscheidungen: wirksame Maßnahmen werden gestrichen, wenig wirksame Aktivitäten laufen weiter.

Primosch & Klein sehen drei zentrale Hebel für mehr Effizienz: eine engere Verbindung von Marketingkennzahlen mit Geschäftszielen, eine ganzheitlichere Wirkungsmessung über alle Kanäle hinweg und eine klarere Priorisierung jener Maßnahmen, die nachweislich relevante Effekte erzeugen. Anbei die Langfassung.

Rückfragen & Kontakt

Primosch & Klein Brand Advisory
Mag Bernhard Klein, MBA
Telefon: 06643404596

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Presseaussendung: Marketing in der Krise [PDF, 132.31KB]

Primosch & Klein Brand Advisory

Rückfragen & Kontakt

Primosch & Klein Brand Advisory
Mag Bernhard Klein, MBA
Telefon: 06643404596

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright