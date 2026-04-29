- 29.04.2026, 13:49:39
- /
- OTS0153
KORREKTUR zu OTS0090 vom 29.04.2026: AVISO: Medienrundgang zum Thema „Versorgungsicherheit in Österreich“
KORREKTUR ZU OTS_20260429_OTS0090
KORREKTUR-HINWEIS
Der Medienrundgang findet in der Uferstraße 12, 1220 Wien, nicht wie ursprünglich angegeben in der Uferstraße 20 statt - bitte um Berücksichtigung.
Am Donnerstag, 30. April 2026, geben Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Michael Niklas, Geschäftsführer der Erdöl-Lagergesellschaft, um 11:30 Uhr einen gemeinsamen aktuellen Lagebericht zur Versorgungssicherheit in Österreich. Im Rahmen des Termins besteht zudem die Möglichkeit, den Ölhafen Lobau sowie Lagereinrichtungen zu besichtigen. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].
Teilnehmende Personen:
- Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer
- ELG-Geschäftsführer Michael Niklas
Datum: Donnerstag, 30. April 2026, um 11:30 Uhr
Ort: ETLB (Erdöltanklagerbetriebs-GmbH) Gebäude Ölhafen Lobau, Uferstraße 12, 1220 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Presseabteilung
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwet.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA