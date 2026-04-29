Grüne Wien/Pühringer, Ellensohn: Armutszahlen in Wien besorgniserregend

Wien (OTS) -

Die heute vormittag präsentierten EU-SILC-Armutsgefährdungszahlen weisen für Wien besorgniserregende Werte auf: Demnach sind in Wien 25 Prozent der Menschen armutsgefährdet, während es in Österreich 16 Prozent sind. Besonders schlimm ist die Situation bei den Kindern: In Wien sind 36 Prozent der Kinder armutsgefährdet, österreichweit sind es 23 Prozent. „Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Armut in Wien wird immer größer, mit ein Grund sind auch die Kürzungen und Verteuerungen der Wiener Stadtregierung seit dem letzten Herbst: Teure Öffis, Kürzungen im Sozialbereich, Anhebungen bei den Gebühren, höhere Abgaben für Wohnbauförderungsbeiträge. Wien war jahrzehntelang als sozial gerechte Stadt bekannt. Diese Gewissheit geht gerade verloren. Die Stadtregierung verspielt das Erbe des Roten Wiens“, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer.



Sozialsprecher David Ellensohn ergänzt: „Die Wiener SPÖ, allen voran Bürgermeister Ludwig, drücken die brutalsten Kürzungen im Sozialbereich durch und nehmen den Allerärmsten heuer 200 Millionen Euro weg, verteuern die öffentlichen Verkehrsmittel um 100 Euro im Jahr und schneiden mit der Verteuerung des Wohnbauförderungsbeitrags bei allen Nettogehältern mit – zum ersten Mal seit 1945. Und das, während Überreiche und Milliardäre ungeschoren davonkommen und von Belastungen verschont bleiben“.



„Die Kürzungen der Rot-Pinken Stadtregierung werden jetzt noch weiter verschärft durch die massiven Einschnitte der Bundesregierung mit SPÖ-Beteiligung. Damit wird die Schere zwischen arm und reich noch vergrößert. Die Armut wird weiter steigen und Frauen und Kinder werden zur Kasse gebeten, während das Vermögen der Reichen immer größer wird“, so Pühringer und Ellensohn abschließend.