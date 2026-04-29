Jubiläum für ORF-III-„Kabarett im Turm“: Zehn Jahre Humor über den Dächern Wiens

Wien (OTS) -

Rundes Jubiläum für „Kabarett im Turm“: Seit nunmehr zehn Jahren begeistert das 2016 gestartete ORF-III-Kleinkunstformat mit Humor und Zeitgeist sein Publikum. Hoch über den Dächern der Bundeshauptstadt – im 20. Stock des Wiener Ringturms – sorgt die beliebte Comedy-Produktion als Bühne für Szenegrößen und Nachwuchstalente für beste Unterhaltung und bringt gesellschaftliche Themen pointiert auf den Punkt. Aus diesem Anlass luden der Wiener Städtische Versicherungsverein, der seit Anbeginn den „Kabarett im Turm“-Schauplatz stellt, und ORF III Kultur und Information, in Anwesenheit von u. a. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber und Produzent Robert Pöcksteiner, am Dienstag, dem 28. April 2026, in den Wiener Ringturm, wo die gute Zusammenarbeit gewürdigt und die Fortsetzung der gemeinsamen Erfolgsgeschichte bekräftigt wurden. Für den humorvollen Rahmen sorgte der Auftritt des erfolgreichen Nachwuchskabarettisten Romeo Kaltenbrunner. Weitere Vertreter:innen der heimischen Kabarettszene ließen sich die Veranstaltung ebenfalls nicht entgehen, darunter Leo Lukas, Dieter Chmelar, Gernot Haas, Bernhard Viktorin, David Stockenreitner, Rudi Schöller, Michaela Obertscheider, Katie La Folle, Norbert Peter, Evelin Pichler, Thomas Strobl und Aliosha Biz.

Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins: „Der Ringturm ist seit über 70 Jahren Firmensitz unserer Versicherungsgruppe – und seit jeher ein Ort der Begegnung und des internationalen Dialogs. Gleichzeitig hat er auch als TV-Location eine lange Tradition. Als ORF III vor zehn Jahren mit der Idee ‚Kabarett im Turm‘ auf uns zugekommen ist, war für uns sofort klar: Das passt perfekt. Als stolzer Partner und Gastgeber der ersten Stunde wünschen wir alles Gute zum Jubiläum – und freuen uns auf viele weitere humorvolle Kabarettmomente im Ringturm.“

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III: „Zehn Jahre ‚Kabarett im Turm‘ sind ein starkes Zeichen dafür, wie erfolgreich sich ein Format etablieren kann, wenn Qualität, Aktualität und künstlerische Vielfalt konsequent zusammenspielen. Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Wiener Städtischen Versicherungsverein als verlässlicher Partner, der dieses kulturelle Engagement seit Beginn ermöglicht und großzügig unterstützt. ORF III versteht sich dabei als Bühne und Sprungbrett für heimische Kulturschaffende. Dieses Jubiläum zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und relevant Kabarett im medialen Raum heute ist.“

Kathrin Zierhut-Kunz, Kaufmännische Geschäftsführerin ORF III: „Was dieses Format besonders macht, ist die gelungene Verbindung aus pointiertem Humor, gesellschaftlicher Beobachtung und der Förderung neuer Talente neben etablierten Größen. Seit einem Jahrzehnt gelingt es ‚Kabarett im Turm‘, dem Publikum im Ringturm sowie vor den TV-Geräten kurzweilige Abende voller tiefgründigem Humor zu schenken. Unser Dank gilt ebenso dem gesamten Produktionsteam, das mit großem Engagement und Professionalität Ausgabe für Ausgabe ermöglicht – das perfekte Zusammenspiel aller Mitwirkenden macht den nachhaltigen Erfolg dieses Formats aus.“

Neue Sendungen am 21. Mai und 11. Juni in ORF III und auf ORF ON

Auf die nächste TV-Premiere von „Kabarett im Turm“ dürfen sich die Zuseherinnen und Zuseher in der ORF-III-„Donnerstag Nacht“ am 21. Mai freuen: „Strobl & Sokal –100 Jahre Kabarettklassiker“ (23.00 Uhr). Von Hermann Leopoldi über das Duo Bobby Pirron und Josef Knapp bis Gerhard Bronner, Helmut Qualtinger und Georg Kreisler – die österreichische Kabarettgeschichte ist reich an herausragenden Künstlerinnen und Künstlern. Thomas Strobl und Rainer Sokal begeben sich auf deren Spuren. Seit dem Jahr 2000 stehen die beiden Schmähbrüder gemeinsam auf der Bühne – umso mehr war es an der Zeit, ihre Hommage endlich auch im Wiener Ringturm zu präsentieren.

Weiter geht es in der „Donnerstag Nacht“ am 11. Juni mit dem Programm „Gabriel Castañeda – Revolutscher“ (23.05 Uhr). Der Tiroler mit mexikanischen Wurzeln sorgt für eine feurige Bühnenshow und liefert gewohnt scharfsinnige Ansichten auf die Welt. Egal ob Bob-Rennen am Knochenbühel, Gurkenlifte als Unterstützung für den Mann, brachiale Bräuche in Hinterschlapfing oder Tinder-Dates in Kenia – der Comedian weiß aus allem einen gelungenen Witz zu machen.

Direkt danach heißt es „Viktoria Weiner – Junger Mann zum Teppichentsorgen gesucht“ (23.55 Uhr). In ihrem Kabarettdebüt heftet sich die aus Steiermark stammende Schauspielerin Mona Kospach – u. a bekannt aus den Verfilmungen der „Stinatz Krimis“ von Thomas Stipsits –auf die Spuren einer Frau, die es vom Land in die Großstadt verschlägt. Als das Leben ihr unaufgefordert Fragen stellt, fallen auf ihrer Suche nach Antworten Hürden, Hemmungen und rosa Hüllen.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.