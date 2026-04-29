Next Generation Mikroelektronik: AT&S zeichnet Top Lehrlinge aus

Leoben (OTS) -

Das österreichische Hoch-Technologieunternehmen AT&S ist ein Global Player in der Welt der Mikroelektronik. Speziell durch den Boom bei Anwendung rund um Künstliche Intelligenz (KI) sind IC-Substrate und High-Tech-Leiterplatten von AT&S aktuell stark nachgefragt. Am Puls der Zeit, höchste Qualitäts- und Industriestandards sowie eine Arbeitswelt getrieben von ständigen Innovationen – das macht AT&S auch für junge Menschen zum Top-Arbeitsplatz mit Karrierechancen auf drei Kontinenten.

Startpunkt Lehre in Leoben und Fehring

Die Lehre bei AT&S steht für eine Topausbildung auf internationalem Niveau. Lehrlinge erhalten Einblicke in die Schlüsseltechnologien unserer Zeit, arbeiten mit modernsten Anlagen, lernen innovative Prozesse kennen und werden aktiv in den Arbeitsalltag integriert. Am AT&S-Standort Leoben zeigt sich deutlich, wie entscheidend diese fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung ist. Jährlich werden 20 Lehrstellen in technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen besetzt – darunter Prozesstechnik, Elektrotechnik oder Labortechnik. Insgesamt bildet AT&S im heurigen Jahr 57 Lehrlinge in Leoben aus. Wie in Leoben (sechs), wurden auch am Standort Fehring kürzlich sechs Lehrlinge erfolgreich zum Abschluss geführt. Der Fokus liegt in Fehring auf den Bereichen Labortechnik und Instandhaltung, ergänzt durch Spezialisierungen wie Abwassertechnik und Elektrotechnik. Pro Jahr stehen sechs Lehrstellen zur Verfügung. Aktuell werden in Fehring insgesamt 15 Lehrlinge ausgebildet.

AT&S-Ausbildung mit Auszeichnung

Alle AT&S-Absolventen überzeugten mit starken Leistungen – mehrere von ihnen schlossen ihre Ausbildung mit Auszeichnung ab. Das zeigt nicht nur ihr persönliches Engagement, sondern auch die hohe Ausbildungsqualität und intensive Betreuung während der Lehrzeit. Eduard Lackner, HR-Manager Austria, würdigt diese Leistungen: „Herzlichen Dank an unsere Ausbilder und das Team hinter unseren erfolgreichen Lehrlingen für ihr Wissen und ihre Geduld. Unsere Lehrlinge dürfen mit Stolz auf ihre Ausbildungsjahre zurückblicken und sich auf viele spannende Jahre im Beruf freuen. AT&S-Produkte sind immer am Puls der Zeit und bieten jungen Menschen ein aufregendes Arbeitsumfeld, in dem man weiterwachsen kann.“

Barbara Decker-Schlögl, Standort-Leiterin von AT&S in Leoben, betont die Bedeutung von Neugier und Lernbereitschaft: „Die Welt dreht sich gerade sehr schnell und es gibt sehr viele Innovationen. Daher ist es wichtig, neugierig zu bleiben, weiter zu lernen und Wissen zu sammeln. Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft."

Informationen zum Lehrlingsangebot bei AT&S sind auf der AT&S-Karriereseite im Bereich Ausbildung zu finden: https://ats.net/karriere/ausbildung/

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net