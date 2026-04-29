AVISO 5.5., 10:00 Uhr: GLOBAL 2000 Online-PK – TFA im Trinkwasser

Wien, am 29.4. (OTS) -

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat Leitungswasserproben aus allen neun Bundesländern auf die Ewigkeitschemikalie Trifluoressigsäure (TFA) untersuchen lassen.

Das Ergebnis: TFA ist in nahezu allen analysierten Proben nachweisbar. Gleichzeitig zeigen die Daten deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Was bedeutet das für die Belastungssituation in Österreich? Welche Ursachen sind wahrscheinlich – und wie sind die Befunde aus umweltmedizinischer Sicht einzuordnen?

Darüber informieren:

Hans-Peter Hutter, Leiter Umweltmedizin, Med Uni Wien

Helmut Burtscher-Schaden, Studienautor und Umweltchemiker, GLOBAL 2000

ONLINE-PK

Dienstag, 5. Mai 2026, 10:00 Uhr, via Zoom

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