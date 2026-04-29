  • 29.04.2026, 12:29:02
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  • OTS0136

AVISO 5.5., 10:00 Uhr: GLOBAL 2000 Online-PK – TFA im Trinkwasser

Erste Daten aus allen Bundesländern: nahezu flächendeckend nachweisbar – mit deutlichen regionalen Unterschieden

Wien, am 29.4. (OTS) - 

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat Leitungswasserproben aus allen neun Bundesländern auf die Ewigkeitschemikalie Trifluoressigsäure (TFA) untersuchen lassen.

Das Ergebnis: TFA ist in nahezu allen analysierten Proben nachweisbar. Gleichzeitig zeigen die Daten deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Was bedeutet das für die Belastungssituation in Österreich? Welche Ursachen sind wahrscheinlich – und wie sind die Befunde aus umweltmedizinischer Sicht einzuordnen?

Darüber informieren:
Hans-Peter Hutter, Leiter Umweltmedizin, Med Uni Wien
Helmut Burtscher-Schaden, Studienautor und Umweltchemiker, GLOBAL 2000

ONLINE-PK
Dienstag, 5. Mai 2026, 10:00 Uhr, via Zoom

Um Anmeldung an [email protected] wird gebeten.

Link zur PK: https://us02web.zoom.us/j/84468287412?pwd=DiGIBvqUtNif62myP7HftRGNFzqaAJ.1

Rückfragen & Kontakt

Dr. Helmut Burtscher-Schaden
Umweltchemiker GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 34
[email protected]

Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
[email protected]

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