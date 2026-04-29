Die neue Quizshow „SMART10 Kids“– Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!

Wien (OTS) -

Die neue Quizshow „SMART10 Kids“ steht in den Startlöchern! Wer begeistert Quiz-Spiele spielt, immer mehr weiß als alle anderen, dieses Wissen ganz Österreich zeigen möchte und zwischen acht und elf Jahre alt ist, kann sich jetzt gemeinsam mit einem zweiten Kind – egal ob Schwester, Freund, Cousine oder Schulkollege – auf https://tv.ORF.at/kids bewerben. Die 40 Folgen sind ab Herbst 2026 in ORF KiDS zu sehen – in ORF 1 sowie auf der ORF-KiDS-App und online auf https://kids.ORF.at.

Bei „SMART10 Kids“ treten – wie im Original „SMART10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“– Zweier-Teams gegeneinander an, allerdings sind die Quizfragen auf das Alter der Kandidatinnen und Kandidaten angepasst. Die beiden Teams lösen bei jeder Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen. Eine Fragerunde ist beendet, wenn alle zehn Optionen gelöst wurden, beide Teams falsch geantwortet haben oder keines der beiden Teams mehr eine Antwort geben kann oder möchte. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. Das Gewinner-Team bekommt am Ende der Sendung einen Preis mit nach Hause.

Caroline Athanasiadis präsentiert neben „SMART10“ nun auch die Kinder-Ausgabe des Quizklassikers: „‚SMART10 Kids‘ ist seit Beginn an ein Herzensprojekt. Ich bin sehr viel unterwegs und wurde ständig gefragt, ob es dieses Quiz auch für Kinder gibt. Sie rätseln gerne und haben unglaublichen Spaß einfach nur, wenn sie spielen. Da ich selbst ganz viel Kindertheater gespielt und jahrelang Kinder unterrichtet habe, liebe ich es, mit ihnen Zeit zu verbringen und sie zu unterhalten!“

Kinder im Alter von acht bis elf Jahren können sich – gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten – unter https://tv.ORF.at/kids zu zweit bewerben. Egal ob Geschwister, Verwandte, Freundinnen und Freunde oder Mitschülerinnen und Mitschüler – wichtig ist die gemeinsame Freude am Quizzen. Die Aufzeichnungen finden Ende August / Anfang September im Marx Palast in Wien statt.