Europafrühstück zum Thema „Der digitale Euro“ im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Am 6. Mai lädt der ORF Vorarlberg zu Podiumsdiskussion und Wirtschafts-Get-together im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Im Fokus steht die Einführung des digitalen Euro. Am Podium diskutieren Josef Meichenitsch (Direktor Oesterreichische Nationalbank), Thomas Nussbaumer (Vorstand Raiffeisen Landesbank Vorarlberg), Magdalena Kessler (Touristikunternehmerin), Karim Allouche (Start-up-Unternehmer) und Eike Graber (Schuldenberater Institut für Sozialdienste). Elke Joham vom ORF Vorarlberg moderiert die Veranstaltung.

Elektronisches Zahlungsmittel mit noch offenen Fragen

Die Einführung des digitalen Euro sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff, und zwar nicht nur in der Finanzwelt. Politisch ist das Projekt auf der Zielgeraden, eine Umsetzung auf EU-Ebene ist bereits geplant, eine Einführung bis 2029 gilt als realistisch. Doch was heißt das konkret? Welche Chancen, Risiken und neuen Spielregeln ergeben sich durch den digitalen Euro? Wie verändert sich das Finanzsystem? Was bedeutet das für Unternehmen? Antworten darauf suchen die Expertinnen und Experten bei der Podiumsdiskussion des ORF Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Uns vom ORF Vorarlberg ist es ein zentrales Anliegen, komplexe Themen verständlich zu machen. Deshalb bringen wir Expertinnen und Experten aus Nationalbank, Wirtschaft, Tourismus und Sozialberatung an einen Tisch, um beim Thema digitaler Euro als ‚ORF Vorarlberg für alle‘ Orientierung und konkrete Zugänge anzubieten.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „In dieser Diskussion und der Berichterstattung auf allen Kanälen greifen wir ein Thema auf, das uns alle betreffen wird, und loten Vor- und Nachteile und offene Fragen aus. Unaufgeregt und vorausschauend und mit der nötigen wirtschaftlichen Expertise.“

Elke Joham, Redakteurin ORF Vorarlberg: „Der digitale Euro kommt. Aber sind wir eigentlich genauso gut vorbereitet wie damals beim Start des Euro-Bargelds? Wo liegen die Chancen und Risiken? Wie steht es um die Akzeptanz? Genau darüber wollen wir beim ,Europafrühstück‘ in entspannter Runde mit Experten und Expertinnen sprechen.“