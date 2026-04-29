UNIQA-ÖFB-Cup-Finale LASK – Altach live im ORF

Wien (OTS) -

Fußball-Österreich blickt am Freitag, dem 1. Mai 2026, nach Klagenfurt, wo traditionellerweise das UNIQA-ÖFB-Cup-Finale ausgetragen wird. Rainer Parisaek und Herbert Prohaska melden sich ab 15.30 Uhr live in ORF 1 aus dem Stadion, Oliver Polzer und Helge Payer kommentieren das Geschehen.

Für viele weitere spannende Cup-Fights ist bereits gesorgt: Die Fußball-Fans können sich im ORF, wie im März bekanntgegeben, bis inklusive der Saison 2029/30 u. a. auf (mindestens 15) Live-Spiele des ÖFB-Cups pro Saison freuen. JOYN und PULS 4 übertragen ergänzend ab der Cup-Saison 2026/27 ein ausgewähltes Cup-Spiel (Zweitwahlrecht) von der 1. Runde bis inklusive Viertelfinale exklusiv live.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.