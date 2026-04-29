Toyota Material Handling Austria bestellt Maureen Talach zur Director Finance

Wien / Laxenburg (OTS) -

Toyota Material Handling Austria stellt die Weichen für die Zukunft und bestellt Maureen Talach, MA zur neuen Director Finance. In dieser Funktion übernimmt sie die Gesamtverantwortung für die Bereiche Finance, Procurement, IT und Legal.

In ihrer neuen Rolle wird die Finanzexpertin die Steuerung des Unternehmens weiter stärken und einen besonderen Fokus auf nachhaltiges Wachstum, Effizienzsteigerung sowie die konsequente Weiterentwicklung der Organisation im Sinne des Toyota Production System legen. Darüber hinaus wird sie die Integration von ESG-Kriterien in die Unternehmenssteuerung vorantreiben und moderne Reporting- und Governance-Strukturen weiter ausbauen.

Maureen Talach verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Steuerung und Transformation komplexer Unternehmensstrukturen. Zuletzt war sie als Group CFO der Trenkwalder Group AG tätig, wo sie die Bereiche Finance, Legal und HR verantwortete und die strategische Ausrichtung einer Unternehmensgruppe mit über 40 Gesellschaften in 15 Ländern maßgeblich mitgestaltete. In dieser Funktion trieb sie unter anderem die Standardisierung und Digitalisierung von Finanzprozessen voran, optimierte das Working Capital nachhaltig und reduzierte Kreditrisiken signifikant. Zudem etablierte sie gruppenweite Compliance-Standards und bereitete die ESG-Berichterstattung entlang neuer regulatorischer Anforderungen vor.

„Mit Maureen Talach gewinnen wir eine erfahrene Finanzdirektorin, die für klare Strukturen und konsequente Umsetzung steht. Sie wird wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Organisation setzen. Gleichzeitig ist die Stärkung von Diversität in Führungspositionen ein wichtiger Bestandteil unseres Selbstverständnisses“ , so Mag. Oskar Zettl, Managing Director von Toyota Material Handling Austria.

Maureen Talach zu ihrer neuen Rolle: „Ich freue mich darauf, Finance als zentrale Steuerungsfunktion weiterzuentwickeln und die Verzahnung mit dem operativen Geschäft gezielt zu stärken. Mein Ziel ist es, einen nachhaltigen Beitrag zur Performance und zur langfristigen Wachstumsstrategie von Toyota Material Handling Austria zu leisten.“

Das österreichische Top-Management von Toyota Material Handling Austria setzt sich damit aus Managing Director Mag. Oskar Zettl, Maureen Talach, MA als Director Finance sowie den Directors der zentralen Unternehmensbereiche zusammen: Dipl.-Ing. Josef Dax verantwortet als Director Sales & Logistics Solutions das Vertriebs- und Lösungsgeschäft, während Peter Melin, M.Sc. als Director After Sales and Rental & Used den Servicebereich sowie das Miet- und Gebrauchtgerätegeschäft leitet.

Die aktuelle Bestellung unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, wirtschaftliche Stärke, nachhaltige Entwicklung und eine moderne Führungskultur konsequent miteinander zu verbinden – ganz im Sinne des Leitgedankens „Mit Sicherheit mehr bewegen“.