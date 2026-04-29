AVISO: Medienrundgang zum Thema „Versorgungsicherheit in Österreich“

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 30. April 2026, geben Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Michael Niklas, Geschäftsführer der Erdöl-Lagergesellschaft, um 11:30 Uhr einen gemeinsamen aktuellen Lagebericht zur Versorgungssicherheit in Österreich. Im Rahmen des Termins besteht zudem die Möglichkeit, den Ölhafen Lobau sowie Lagereinrichtungen zu besichtigen. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Teilnehmende Personen:

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

ELG-Geschäftsführer Michael Niklas

Datum: Donnerstag, 30. April 2026, um 11:30 Uhr

Ort: ETLB (Erdöltanklagerbetriebs-GmbH) Gebäude Ölhafen Lobau, Uferstraße 20, 1220 Wien