Universitätsklinikum St. Pölten: Erneute Auszeichnung „Vitalküche Gold“

St. Pölten (OTS) -

Der jährlich stattfindende Regionalabend, heuer in der Spitzenfabrik St. Pölten, zeichnet Institutionen aus, die im Bereich der Gesundheitsförderung besonders engagiert sind. Insgesamt wurden 32 Gemeinden, zwölf Vitalküchen, 17 Schulen und zwei Betriebe der Region NÖ Mitte ausgezeichnet. Auch die Klinikumsküche des Universitätsklinikums St. Pölten wurde wieder ausgezeichnet.

„Die Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll die hohe Qualität und das große Engagement des Küchenteams im Universitätsklinikum St. Pölten. Eine ausgewogene, regionale und gesundheitsfördernde Verpflegung leistet einen wichtigen Beitrag im Genesungsprozess unserer Patientinnen und Patienten und trägt zugleich dazu bei, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum täglich gut versorgt sind. Mein herzlicher Dank gilt allen, die mit ihrem täglichen Einsatz dazu beitragen, dieses hohe Niveau sicherzustellen“, freut sich der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Besonderer Wert wird dabei auf eine ausgewogene, vollwertige und zugleich regionale Verpflegung gelegt. Die Speisen werden verstärkt mit Zutaten aus der näheren Umgebung zubereitet und durch typische saisonale Gerichte ergänzt. Der Fokus liegt auf hochwertigen, regionalen Produkten, wobei Bio-Lebensmittel weiterhin bewusst berücksichtigt werden.

Insgesamt sind in der Küche des Universitätsklinikums St. Pölten rund 95 Mitarbeitende und ein Lehrling tätig, die jährlich rund 1,8 Mio. Portionen Essen zubereiten. Sie verarbeiten dabei unter anderem 74.300 Kilogramm frisches Gemüse, 27.900 Kilogramm Erdäpfel, mehr als 62.000 Liter Milch, etwa 30.600 Eier und 33.900 Kilogramm Fleisch. In der rund 2.000 Quadratmeter großen Klinikumsküche werden täglich Gerichte für rund 1.000 Patientinnen und Patienten sowie circa 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zubereitet. Der Bio-Anteil beträgt 25 Prozent und 60 Prozent aller Produkte werden in der Region gekauft. Neben dem Universitätsklinikum werden auch 25 Kindergärten im Stadtgebiet, 14 Kinderhorte und Schulen sowie Bezieherinnen und Bezieher der Tagesheimstätte versorgt.

Weitere Informationen bei DI (FH) Thomas Wallner MA, Öffentlichkeitsarbeit Universitätsklinikum St. Pölten, Tel.: +43 (0) 2742 9004 10030, E-Mail: [email protected]