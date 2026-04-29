  • 29.04.2026, 09:35:32
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Fokus auf digitale Souveränität: helloly stärkt heimische Unternehmen mit 100 % österreichischem Webhosting

Als starke heimische Alternative sichert helloly mit 100 % österreichischem Hosting die digitale Souveränität von Unternehmen – verlässlich, schnell und KI-gestützt.

Der Schutz und die Kontrolle über die eigenen Daten sind für Unternehmen ein zentraler Erfolgsfaktor

Johannes Kührer, Geschäftsführer helloly GmbH

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Linz/Wien (OTS) - 

Datensicherheit und digitale Souveränität sind für den österreichischen Webhosting-Anbieter helloly keine neuen Trends, sondern seit jeher das Fundament des Unternehmens. Mit einer kompromisslosen Standortgarantie für alle Server in Österreich bietet helloly Firmen, Vereinen und Privatanwendern eine verlässliche und rechtskonforme Infrastruktur für ihre Webprojekte.

Gerade angesichts komplexer internationaler Datenabkommen und wiederkehrender Diskussionen über Datenschutzstandards bei US-Konzernen rückt der Schutz von Unternehmens- und Kundendaten heute stärker denn je in den Mittelpunkt. Immer mehr heimische Website-Betreiber setzen gezielt auf lokale Lösungen, um rechtliche Unsicherheiten von vornherein zu vermeiden. helloly bietet hier seit Tag eins ein klares und transparentes Versprechen: Beim helloly Webhosting werden sämtliche Kundendaten ausnahmslos in den Rechenzentren in Österreich gehostet.

Der Schutz und die Kontrolle über die eigenen Daten sind für Unternehmen ein zentraler Erfolgsfaktor“, erklärt Johannes Kührer, Geschäftsführer von helloly. „Mit unserem strikten Fokus auf Serverstandorte in Österreich bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine rechtssichere und stabile Basis für ihre Webprojekte – völlig unabhängig von internationalen Datenkonflikten. So machen wir digitale Souveränität für jeden unkompliziert zugänglich.

Lokale Sicherheit trifft auf höchste Performance

Die bewusste Entscheidung für den heimischen Standort geht bei helloly Hand in Hand mit einem kompromisslos hohen technischen Anspruch. Das Unternehmen mit Sitz in Linz und Wien greift auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurück und nutzt für seine Hosting-Infrastruktur ausschließlich modernste NVMe-SSD-Highspeed-Systeme. Dies garantiert nicht nur die sichere Verwahrung der Daten nach strengen DSGVO-Richtlinien, sondern auch blitzschnelle Ladezeiten für jede Website.

Gleichzeitig bleibt das Hosting einfach und nutzerfreundlich: Ob Profi oder Anfänger, durch integrierte KI-Funktionen wie den KI-Homepage-Baukasten und eine 1-Klick-WordPress-Installation mit KI-Assistenz gelingt der professionelle Online-Auftritt in Rekordzeit.

Weitere Details zu helloly und den Hosting-Angeboten mit 100 % österreichischem Serverstandort stehen unter www.helloly.com zur Verfügung.

Ihr sicherer Hafen: Hosting aus Österreich

Schützen Sie Ihre Daten und setzen Sie auf 100 % Hosting aus Österreich. Starten Sie jetzt völlig risikofrei und sichern Sie sich Ihre digitale Souveränität.

Rückfragen & Kontakt

helloly GmbH
Telefon: +43 732 350023
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.helloly.com

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