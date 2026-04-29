Generali Österreich punktet im Wettbewerb um Talente

Wien (OTS) -

Der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter_innen nimmt zu. Arbeitgeber_innen sind gefordert, nicht nur attraktive Jobprofile zu bieten, sondern sich klar am Arbeitsmarkt zu positionieren. Glaubwürdige Werte, eine moderne Unternehmenskultur und vielfältige Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten entscheiden darüber, wie Unternehmen wahrgenommen werden. Als Arbeitgeberin der Zukunft setzt die Generali Österreich hier an und verbindet Innovationen mit gelebtem Human Touch.

Vielfältige Karrierechancen

Von der Kundenbetreuung, über die Versicherungstechnik bis hin zur IT – innerhalb der Generali gibt es viele Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Im laufenden Jahr werden insgesamt rund 400 neue Mitarbeiter_innen im Innen- und Außendienst gesucht. „Die Bedürfnisse unserer Kund_innen sind vielfältig und als Prime-Versicherung es ist unser Ziel, ihnen die besten Produkte und den besten Service zu bieten“, so Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. „Um unser erfolgreiches Team zu verstärken, suchen wir nach Persönlichkeiten, die Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein zeigen, Veränderungen als Chance sehen und bereit sind, die eigenen Fähigkeiten laufend weiterzuentwickeln.“

Die Arbeitgeberstrategie der Generali zielt darauf ab, qualifizierte Talente sowohl zu gewinnen als auch langfristig im Unternehmen zu halten. Dabei wird auf Aus- und Weiterbildungsangebote sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gesetzt – egal ob für Quereinsteiger_innen oder Personen mit langjähriger Berufserfahrung. Als verantwortungsvolle Arbeitgeberin stehen ebenso Initiativen zur Förderung von Wohlbefinden am Arbeitsplatz sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Fokus der Generali.

Mehrfache Auszeichnung als Arbeitgeberin

Eine Reihe aktueller Auszeichnungen spiegelt die Qualität der Arbeitgeberstrategie der Generali Österreich wider. Das Unternehmen hat kürzlich den mehrstufigen Validierungsprozess durch das unabhängige und weltweit tätige Top Employers-Institut höchst erfolgreich abgeschlossen. Bewertet wurden Kriterien wie Personalstrategie und -entwicklung, Arbeitsumfeld und Recruiting. Mit einem Score, der deutlich über dem weltweiten Vergleichswert der Top-Unternehmen liegt, zählt die Generali Österreich zu den besten Arbeitgeber_innen.

„Die Ehrung als Top Employer zeigt einmal mehr, dass wir nicht nur über attraktive Arbeitsbedingungen sprechen, sondern diese auch konsequent leben. Unser Anspruch ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten, sich weiterentwickeln und mit uns gemeinsam erfolgreich sind“, bekräftigt Pilgram. Diese Ambitionen unterstreichen auch die bereits fünfte Auszeichnung als kununu Top Company sowie das Best Recruiters Siegel in Silber, das die Generali in diesem Jahr zum 15. Mal erhalten hat.

Mehr zur Generali Österreich als Arbeitgeberin sowie die aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie hier. Auf der Video-Karriereplattform whatchado gibt es Einblicke in den Arbeitsalltag, die vielfältigen Jobprofile und Karrieremöglichkeiten.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,1 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.600 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.