Familienfreundliches Ausflugsziel: Neuer Starkl Erlebnisgarten in Aschbach eröffnet am 9. Mai 2026

St. Pölten (OTS) -

Neben dem Starkl Palmenhaus in Aschbach entsteht ein Erlebnisgarten für die ganze Familie und dieser wird am 9. Mai 2026 feierlich eröffnet. Mit Unterstützung der ecoplus Regionalförderung wurde ein Natur-Kinderspielplatz mit Kletterelementen und einer Starkl-Zwerg-Figur inklusive Rutschmöglichkeit errichtet. Weiters entstand ein Gastronomie-Gebäude mit 50 Sitzplätzen indoor und 70 Outdoor-Sitzmöglichkeiten. „Mit dem Starkl Erlebnisgarten entwickelt sich ein attraktives Ausflugsziel, das die Region bereichert und ein Ergänzungsangebot zur NÖ Landesausstellung in Mauer-Öhling darstellt. Solche Projekte sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums und ermöglichen es uns, die Zukunft unserer Kinder aktiv mitzugestalten“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Es entstand ein Natur-Kinderspielplatz mit Kletter- und Balanceelementen, Sprunghügeln und begehbaren Blüten. Einen besonderen Blickfang stellt die überdimensionale Starkl-Zwerg-Figur mit integrierter Rutsche dar. Ergänzend wurde das gesamte Gartenareal neugestaltet und das Wegenetz zoniert. Auch der bestehende Teich wird saniert. Ein weiteres Element des Projekts ist das neue Gastronomie-Gebäude mit dem Café-Bistro „Das Pfau“, das 50 Sitzplätze indoor und rund 70 Sitzplätze outdoor bietet. „Mit dem Ausbau möchten wir unseren Gästen ein Freizeiterlebnis bieten, das Natur, Genuss und Bewegung verbindet“, erklärt Josef Ludwig Starkl, Geschäftsführer der Josef Starkl GmbH. Das Bistro wurde im Frühjahr 2026 eröffnet. Ein eigener Wasserspielbereich ist für das nächste Jahr geplant.

Der Erlebnisgarten dient als ergänzendes Angebot zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2026 in Mauer-Öhling, die bis 8. November stattfindet. Im Erlebnisgarten werden insgesamt rund 100.000 Gäste pro Jahr im gesamten Areal erwartet. Ergänzt wird das Angebot durch das „Gartenlabor“ sowie durch Gesundheits- und Wellnessaktivitäten wie Yoga-Kurse, die das naturorientierte Profil weiter stärken.

Begleitet wird das Projekt von der ecoplus Regionalförderung. „Mit unserer Regionalförderung unterstützen wir Investitionen in die Infrastruktur, die einen besonderen Beitrag zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung leisten. Vom Ausbau des Erlebnisgartens profitiert die gesamte Region“, betont ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Weitere Informationen: Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. (FH) Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail [email protected]