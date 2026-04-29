  • 29.04.2026, 08:01:03
  • /
  • OTS0008

Von Anrainern und Bezirk heiß ersehnt: UBM öffnet Durchgang im LeopoldQuartier direkt zum Augarten

Alexander Nicolai und Peter Schaller öffnen mit dem Zersägen des Balkens symbolisch den Durchgang zum Augarten.
Wien (OTS) - 

Neuer Zugang für die Leopoldstadt: Die UBM Development AG eröffnete gestern mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai den direkten Durchgang vom LeopoldQuartier zum Augarten – ein Gewinn für die Mikromobilität.

Gemeinsam mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai hat die UBM Development AG gestern feierlich den neuen, von den Anrainern lang erwarteten Durchgang durch das neue LeopoldQuartier hin zum Augarten eröffnet. Die neue Verbindung schafft einen attraktiven Fußweg zwischen dem modernen Stadtentwicklungsprojekt und dem historischen Barockpark.

Der Durchgang ist ein zentrales Element des städtebaulichen Konzepts im LeopoldQuartier, Europas erstem Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise. Er verbessert nicht nur die Erreichbarkeit des Augartens für die Bewohnerinnen und Bewohner des 2. Bezirks, sondern belebt zudem den öffentlichen Raum und stärkt die lokale Nahmobilität. Fußgänger profitieren ab sofort von einer direkten und einladenden Route in die Parkanlage.

„Das LeopoldQuartier steht für urbanes Leben mit hoher Lebensqualität. Mit diesem Durchgang schaffen wir eine lebendige Verbindung zwischen unserem Quartier und einem der schönsten Parks Wiens. Das ist Stadtentwicklung, die im Alltag unmittelbar spürbar wird“, betont Peter Schaller, CTO der UBM Development AG.

Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai begrüßt die Fertigstellung ausdrücklich: „Der neue Durchgang ist ein echter Gewinn für den gesamten Bezirk. Er optimiert die fußläufige Erschließung des Augartens und vernetzt das LeopoldQuartier noch enger mit dem Grätzl. Ich danke der UBM für diesen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Leopoldstadt.“

Über das LeopoldQuartier

Das LeopoldQuartier zählt zu den bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekten in Wien-Leopoldstadt und vereint Wohnen, Arbeiten sowie Nahversorgung auf höchstem Niveau. UBM Development setzt dabei konsequent auf nachhaltige Holzbauweise, durchdachte Freiraumgestaltung und eine harmonische Einbindung in das städtische Umfeld.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Rückfragen & Kontakt

UBM Development AG
Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG
Telefon: + 43 664 80 1873 200
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ubm-development.com

Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UBM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Alexander Nicolai und Peter Schaller öffnen mit dem Zersägen des Balkens symbolisch den Durchgang zum Augarten. [Bild, 4.29MB]
Vorschau Bild von Gäste der Eröffnungsfeier [Bild, 5.9MB]

UBM Development AG

Rückfragen & Kontakt

UBM Development AG
Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG
Telefon: + 43 664 80 1873 200
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ubm-development.com

Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright