Von Anrainern und Bezirk heiß ersehnt: UBM öffnet Durchgang im LeopoldQuartier direkt zum Augarten

Wien (OTS) -

Neuer Zugang für die Leopoldstadt: Die UBM Development AG eröffnete gestern mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai den direkten Durchgang vom LeopoldQuartier zum Augarten – ein Gewinn für die Mikromobilität.

Gemeinsam mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai hat die UBM Development AG gestern feierlich den neuen, von den Anrainern lang erwarteten Durchgang durch das neue LeopoldQuartier hin zum Augarten eröffnet. Die neue Verbindung schafft einen attraktiven Fußweg zwischen dem modernen Stadtentwicklungsprojekt und dem historischen Barockpark.

Der Durchgang ist ein zentrales Element des städtebaulichen Konzepts im LeopoldQuartier, Europas erstem Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise. Er verbessert nicht nur die Erreichbarkeit des Augartens für die Bewohnerinnen und Bewohner des 2. Bezirks, sondern belebt zudem den öffentlichen Raum und stärkt die lokale Nahmobilität. Fußgänger profitieren ab sofort von einer direkten und einladenden Route in die Parkanlage.

„Das LeopoldQuartier steht für urbanes Leben mit hoher Lebensqualität. Mit diesem Durchgang schaffen wir eine lebendige Verbindung zwischen unserem Quartier und einem der schönsten Parks Wiens. Das ist Stadtentwicklung, die im Alltag unmittelbar spürbar wird“, betont Peter Schaller, CTO der UBM Development AG.

Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai begrüßt die Fertigstellung ausdrücklich: „Der neue Durchgang ist ein echter Gewinn für den gesamten Bezirk. Er optimiert die fußläufige Erschließung des Augartens und vernetzt das LeopoldQuartier noch enger mit dem Grätzl. Ich danke der UBM für diesen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Leopoldstadt.“

Über das LeopoldQuartier

Das LeopoldQuartier zählt zu den bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekten in Wien-Leopoldstadt und vereint Wohnen, Arbeiten sowie Nahversorgung auf höchstem Niveau. UBM Development setzt dabei konsequent auf nachhaltige Holzbauweise, durchdachte Freiraumgestaltung und eine harmonische Einbindung in das städtische Umfeld.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.