Saisonstart im Autokino Wien. Hollywood unter Sternen ab 9. Mai. 50 magische Filmnächte warten.

Groß-Enzersdorf (OTS) -

Ab dem 9. Mai 2026 startet das Autokino Wien in die neue Saison und lädt wieder zu besonderen Filmabenden unter freiem Himmel ein.

Mit nur 50 Öffnungstagen pro Jahr bleibt jeder Besuch ein besonderes Erlebnis. Das einzigartige Open-Air-Setup, die persönliche Gastfreundschaft und die besondere Stimmung vor Ort sorgen seit Jahren für großen Zuspruch bei den Besucherinnen und Besuchern.

Nachdem im Vorjahr rund 80 Prozent der Vorstellungen ausverkauft waren, wird das Angebot 2026 erweitert: Zusätzlich zu den Samstagen öffnen wir im Sommer Freitags + Sonntags.

Kein Auto? Kein Problem!

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Motorrad: Gäste können es sich auf unseren Liegestühlen bequem machen und das Autokino-Feeling in entspannter Open-Air-Atmosphäre genießen.



Nicht nur für Filmfans: Egal ob Date-Night, Familienausflug oder gemeinsamer Abend mit deinem Vierbeiner: Im Autokino Wien kommen alle auf ihre Kosten. #HollywoodUnterSternen



Unsere Filmhighlights in der Autokino Saison 2026:

- Minions & Monster - (ab 1. Juli)

- Spider-Man: Brand New Day (ab 30. Juli)



Plus in den Sommerferien: Jeden Freitag 1 Filmklassiker. + jeden Sonntag 1 Film in OV.

Zur Saisoneröffnung am 9. Mai sorgt ein DJ-Set für Stimmung.



Genieße die einzigartige Stimmung, großartiges Service und wunderbare Sonnenuntergänge mit nachfolgendem Hollywood-Blockbustern. Freiheit pur!



Medienvertreter, die uns gern besuchen möchten, bitte bei Hr. Cepuder melden (Gästeliste).



P.S.: Unser sonntäglicher Flohmarkt findet weiterhin auch in der Autokino Saison statt.